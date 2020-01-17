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2020-01-17T10:28+0300
https://ria.ru/20200117/1563528261.html
СМИ: ЦБ потребовал 195 млрд рублей от бывших топ-менеджеров МИнБанка
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РИА Новости

СМИ: ЦБ потребовал 195 млрд рублей от бывших топ-менеджеров МИнБанка

10:28 17.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Банк России направил претензию лицам, контролировавшим санируемый "Московский индустриальный банк" (МИнБанк), с требованием погасить убытки на 195,3 миллиарда рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к банку и знакомый с содержанием документа. По его словам, претензию получили 19 человек, которые руководили банком в последние три года перед его санацией.
Подлинность претензии, направленной 10 декабря, подтвердил один из ее получателей. Представитель ЦБ также подтвердил, что регулятор направил претензии "в соответствии с требованиями законодательства и принятой практикой". Адресатов и других подробностей он не раскрыл.
По информации газеты, крупнейшая доля в МИнБанке – 12,42% – принадлежала семье президента банка Абубакара Арсамакова. Еще 8,45% было у "МИБ-инвестиций" которые контролировал Рустам Магомадов, 8,76% – у компании "Дворец на Английской" Олега Маклакова, 7,4% – у "Кратоса" Арки Касумова.
В претензии ЦБ напоминает, что предоставил МИнБанку 168,6 миллиарда рублей из Фонда консолидации банковского сектора (128,7 миллиарда - на докапитализацию и 39,9 миллиарда - на поддержание ликвидности). Это дает основания "для привлечения контролирующих банк лиц к ответственности и взыскания с них убытков", пишет газета со ссылкой на документ. Убытки, по оценке ЦБ, составляют 195,3 миллиарда рублей. Это общая сумма убытка МИнБанка на 29 ноября 2019 года. Регулятор просит бывших контролирующих лиц банка солидарно возместить убытки, перечислив деньги на счет МИнБанка в течение 30 календарных дней. После этого ЦБ намерен обратиться в суд.
Здание Центрального Банка РФ
Вчера, 09:04
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Бывшие члены правления банка, получившие письмо ЦБ, не считают себя виновными в убытках и называют претензию необоснованной. "Банк не осуществлял операций по выводу средств клиентов, в том числе накануне санации. Кредиты выдавались реальному сектору экономики под надзором Банка России", – приводит газета консолидированную позицию топ-менеджеров.
При этом ЦБ в претензии отмечает, что контролировавшие банк лица проводили слишком рискованную кредитную политику, "финансируя неэффективные инвестиционные проекты в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью, из-за чего значительная часть активов банка утратила ликвидность и перестала приносить доход".
МИнБанк, входящий в топ-50 в России, находится на санации у ЦБ с января прошлого года. Регулятор стал владельцем 99,99% акций кредитной организации в конце июля.
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Московский индустриальный банкЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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