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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-17T10:26+0300
https://ria.ru/20200117/1563528059.html
При взрыве в Сирии погибли трое турецких военных
https://cdn25.img.ria.ru/images/156145/53/1561455359_0:55:3072:1783_1036x0_80_0_0_02025c76c4832d9030febf39268da480.jpg
РИА Новости

При взрыве в Сирии погибли трое турецких военных

10:26 17.01.2020
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© AP Photo / Lefteris PitarakisКонтролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Азаз в Сирии
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Азаз в Сирии
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Азаз в Сирии. Архивное фото
АНКАРА, 17 янв - РИА Новости. Трое военнослужащих ВС Турции погибли при взрыве заминированной машины на северо-востоке Сирии, сообщило турецкое минобороны.
"В результате взрыва заминированного автомобиля 16 января в районе операции "Источник мира" погибли трое наших боевых товарищей", - сообщило турецкое военное ведомство.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на северо-востоке Сирии на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.
Машины Скорой помощи в Сирии
16 января, 18:00Война в Сирии
Источник: в Сирии шесть человек погибли при взрыве
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Война в СирииТурцияСирия
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