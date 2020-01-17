Власти Перу выслали из страны туристов за ущерб Мачу-Пикчу

ЛИМА, 17 янв — РИА Новости. Власти Перу депортировали из страны пятерых туристов, которых ранее задерживали за причинение ущерба знаменитому городу инков Мачу-Пикчу, говорится в коммюнике национального управления по миграции.

Путешественники из Аргентины, Бразилии, Чили и Франции незаконно проникли на территорию Мачу-Пикчу ночью в субботу. Они были обнаружены рано утром в районе храма Солнца. Туристы спровоцировали падение камня из одной из стен города.

В общей сложности были задержаны шесть человек, позднее пятерых из них отпустили. Под стражей оставили 28-летнего аргентинца. Ему вменяется "незаконное извлечение культурных ценностей", которое карается тюремным сроком от трех до восьми лет.

Как говорится в документе, за нарушения соответствующего миграционного закона в отношении иностранных граждан было применено "максимальное наказание, включающее высылку из страны и запрет на возвращение в Перу в течение следующих 15 лет".

Как сообщает агентство Андина, два гражданина Аргентины, бразилец, француженка и чилиец покинули территорию страны через пограничный контрольно-пропускной пункт на границе с Боливией.