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Туризм
2020-01-17T10:56+0300
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Власти Перу выслали из страны туристов за ущерб Мачу-Пикчу
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РИА Новости

Власти Перу выслали из страны туристов за ущерб Мачу-Пикчу

10:56 17.01.2020
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкВид на гору Уайна-Пикчу и руины древнего города Мачу-Пикчу
Вид на гору Уайна-Пикчу и руины древнего города Мачу-Пикчу
© РИА Новости / Мария Ващук
Перейти в фотобанк
ЛИМА, 17 янв — РИА Новости. Власти Перу депортировали из страны пятерых туристов, которых ранее задерживали за причинение ущерба знаменитому городу инков Мачу-Пикчу, говорится в коммюнике национального управления по миграции.
Путешественники из Аргентины, Бразилии, Чили и Франции незаконно проникли на территорию Мачу-Пикчу ночью в субботу. Они были обнаружены рано утром в районе храма Солнца. Туристы спровоцировали падение камня из одной из стен города.
В общей сложности были задержаны шесть человек, позднее пятерых из них отпустили. Под стражей оставили 28-летнего аргентинца. Ему вменяется "незаконное извлечение культурных ценностей", которое карается тюремным сроком от трех до восьми лет.
Как говорится в документе, за нарушения соответствующего миграционного закона в отношении иностранных граждан было применено "максимальное наказание, включающее высылку из страны и запрет на возвращение в Перу в течение следующих 15 лет".
Как сообщает агентство Андина, два гражданина Аргентины, бразилец, француженка и чилиец покинули территорию страны через пограничный контрольно-пропускной пункт на границе с Боливией.
Мачу-Пикчу, город на вершине горного хребта на высоте 2400 метров, является одним из новых чудес света. Попасть на его территорию без гида, имеющего специальное разрешение на работу, не удастся. Действуют ограничения как по времени пребывания, так и по числу туристов, которые могут посещать город ежедневно.
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