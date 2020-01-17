Индийский спутник связи вывели на геосинхронную орбиту

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 янв – РИА Новости. Ракета Ariane-5 успешно вывела на геосинхронную орбиту индийский спутник связи GSAT-30, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).
GSAT-30 стал 24-м с 1981 года спутником, запущенным Arianespace совместно с космическим агентством Индии. Он будет обеспечивать услуги доступа к телевидению и телекоммуникационным сервисам для территории Индии.
"Спутник обеспечивает покрытие материковой части Индии и островов в Ku-диапазоне и расширенное покрытие в C-диапазоне, охватывающем страны Персидского залива, большое число азиатских стран и Австралию", - отмечается в сообщении ISRO.
Расчетный срок эксплуатации спутника составляет более 15 лет.