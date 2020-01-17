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Индийский спутник связи вывели на геосинхронную орбиту
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РИА Новости

Индийский спутник связи вывели на геосинхронную орбиту

10:25 17.01.2020
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© Фото : ESA–S. CorvajaРакета Ariane 5
Ракета Ariane 5
© Фото : ESA–S. Corvaja
Ракета Ariane 5. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 янв – РИА Новости. Ракета Ariane-5 успешно вывела на геосинхронную орбиту индийский спутник связи GSAT-30, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).
GSAT-30 стал 24-м с 1981 года спутником, запущенным Arianespace совместно с космическим агентством Индии. Он будет обеспечивать услуги доступа к телевидению и телекоммуникационным сервисам для территории Индии.
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"Спутник обеспечивает покрытие материковой части Индии и островов в Ku-диапазоне и расширенное покрытие в C-диапазоне, охватывающем страны Персидского залива, большое число азиатских стран и Австралию", - отмечается в сообщении ISRO.
Расчетный срок эксплуатации спутника составляет более 15 лет.
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ArianespaceКосмос - РИА НаукаАриан-5Индия
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