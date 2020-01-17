Индийский спутник связи вывели на геосинхронную орбиту

В "Роскосмосе" рассказали о состоянии спутника "Метеор-М"

В "Роскосмосе" рассказали о состоянии спутника "Метеор-М"

"Спутник обеспечивает покрытие материковой части Индии и островов в Ku-диапазоне и расширенное покрытие в C-диапазоне, охватывающем страны Персидского залива, большое число азиатских стран и Австралию", - отмечается в сообщении ISRO.