"Талибан" возобновил переговоры с американцами в Катаре

"Переговорная команда исламского эмирата во главе с руководителем политического офиса муллой Барадаром встретилась с американской делегацией во главе с Халилзадом относительно подписания соглашения и сопутствующих моментов", - написал он в Twitter.

В декабре 2019 года "Талибан" и США возобновили переговоры в Дохе после трехмесячного перерыва, но они ни к чему не привели, несмотря на информацию о возможном подписании соглашения о временном прекращении огня.

США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.