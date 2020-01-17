"Талибан" возобновил переговоры с американцами в Катаре

ДОХА, 17 янв - РИА Новости. Представитель политофиса радикального движения "Талибан" в Катаре Сухель Шахин подтвердил возобновление переговоров между афганским движением и американской делегацией во главе с Залмаем Халилзадом по подписанию соглашения о прекращении огня.
"Переговорная команда исламского эмирата во главе с руководителем политического офиса муллой Барадаром встретилась с американской делегацией во главе с Халилзадом относительно подписания соглашения и сопутствующих моментов", - написал он в Twitter.
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По словам Шахина, стороны продолжат переговоры в пятницу.
В декабре 2019 года "Талибан" и США возобновили переговоры в Дохе после трехмесячного перерыва, но они ни к чему не привели, несмотря на информацию о возможном подписании соглашения о временном прекращении огня.
США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.
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