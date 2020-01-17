Новосибирску нужен миллиард рублей на школьные обеды, сообщил мэр

НОВОСИБИРСК, 17 янв – РИА Новости. Инфраструктура школьных столовых и комбинатов питания в Инфраструктура школьных столовых и комбинатов питания в Новосибирске готова обеспечить горячими обедами всех более чем 83 тысячи школьников начальных классов, но для этого потребуется выделение еще 1 миллиарда рублей в год, сообщил в пятницу мэр Анатолий Локоть на расширенном аппаратном совещании.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января поручил обеспечить бесплатным горячим питанием учащихся всех российских школ с первого по четвертый класс.

"С технической точки зрения, город полностью готов исполнить поручение президента. Но, конечно, важная составляющая – финансовая. В послании прозвучало, что искать эти средства будут в трех бюджетах. Сегодня городской и областной бюджеты уже несут нагрузку, обеспечивая бесплатное питание льготных категорий учеников – это 1,347 миллиарда рублей город и 652 миллиона – областной бюджет. По нашим прикидкам, в начальной школе учится 83650 детей. Одним словом, нам дополнительно потребуется еще 1 миллиард, чтобы решить задачу", - сказал градоначальник.

Локоть отметил, что в Новосибирске за последние годы проведена большая работа по укреплению материально-технической базы школьных столовых и комбинатов питания. Ежегодно, по его словам, 5-6 таких объектов обновлялись полностью, включая оборудование.