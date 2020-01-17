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Новосибирску нужен миллиард рублей на школьные обеды, сообщил мэр
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РИА Новости

Новосибирску нужен миллиард рублей на школьные обеды, сообщил мэр

10:23 17.01.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкШкольник расплачивается за обед
Школьник расплачивается за обед
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Школьник расплачивается за обед . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 17 янв – РИА Новости. Инфраструктура школьных столовых и комбинатов питания в Новосибирске готова обеспечить горячими обедами всех более чем 83 тысячи школьников начальных классов, но для этого потребуется выделение еще 1 миллиарда рублей в год, сообщил в пятницу мэр Анатолий Локоть на расширенном аппаратном совещании.
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января поручил обеспечить бесплатным горячим питанием учащихся всех российских школ с первого по четвертый класс.
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"С технической точки зрения, город полностью готов исполнить поручение президента. Но, конечно, важная составляющая – финансовая. В послании прозвучало, что искать эти средства будут в трех бюджетах. Сегодня городской и областной бюджеты уже несут нагрузку, обеспечивая бесплатное питание льготных категорий учеников – это 1,347 миллиарда рублей город и 652 миллиона – областной бюджет. По нашим прикидкам, в начальной школе учится 83650 детей. Одним словом, нам дополнительно потребуется еще 1 миллиард, чтобы решить задачу", - сказал градоначальник.
Локоть отметил, что в Новосибирске за последние годы проведена большая работа по укреплению материально-технической базы школьных столовых и комбинатов питания. Ежегодно, по его словам, 5-6 таких объектов обновлялись полностью, включая оборудование.
"Мы внедрили эффективную систему и проводим контроль качества продуктов питания, мы пережили время многочисленных жалоб на качество питания. Мы решили эту проблему", - добавил он.
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Анатолий ЛокотьВладимир ПутинНовосибирскОбщество
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