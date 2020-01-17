Путин поздравил композитора Николаева с юбилеем

Пять причин проверить себя на знание творчества Игоря Николаева Игорю Николаеву сегодня исполнилось 60 лет. Возраст по новым правилам даже не пенсионный, так что композитор и певец продолжает работать и радовать своих поклонников новыми хитами. И неважно, насколько вы любите творчество Николаева – главное, что вы наверняка с ним весьма хорошо знакомы. Проверьте себя!