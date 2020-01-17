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Культура
2020-01-17T10:21+0300
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Путин поздравил композитора Николаева с юбилеем
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РИА Новости

Путин поздравил композитора Николаева с юбилеем

10:21 17.01.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкКомпозитор и певец Николаев
Композитор и певец Николаев
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Композитор и певец Николаев. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора Игоря Николаева, отметив щедрый музыкальный талант певца, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Певец, заслуженный деятель искусств отмечает в пятницу 60-летний юбилей.
"Вы успешно реализовали свой творческий потенциал, состоялись как замечательный певец и композитор – автор музыки ко многим популярным песням. Щедрый музыкальный талант, плодотворное сотрудничество с известными поэтами-песенниками и легендарными российскими исполнителями снискали вам искреннюю, непреходящую любовь поклонников эстрадного искусства", - говорится в сообщении.
В заключение, президент пожелал композитору здоровья и неиссякаемого вдохновения.
Игорь Николаев
Вчера, 09:00
Пять причин проверить себя на знание творчества Игоря НиколаеваИгорю Николаеву сегодня исполнилось 60 лет. Возраст по новым правилам даже не пенсионный, так что композитор и певец продолжает работать и радовать своих поклонников новыми хитами. И неважно, насколько вы любите творчество Николаева – главное, что вы наверняка с ним весьма хорошо знакомы. Проверьте себя!
2001005
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КультураИгорь НиколаевВладимир ПутинРоссия
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