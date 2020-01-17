Путин поздравил композитора Николаева с юбилеем

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора Игоря Николаева, отметив щедрый музыкальный талант певца, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Певец, заслуженный деятель искусств отмечает в пятницу 60-летний юбилей.
"Вы успешно реализовали свой творческий потенциал, состоялись как замечательный певец и композитор – автор музыки ко многим популярным песням. Щедрый музыкальный талант, плодотворное сотрудничество с известными поэтами-песенниками и легендарными российскими исполнителями снискали вам искреннюю, непреходящую любовь поклонников эстрадного искусства", - говорится в сообщении.
В заключение, президент пожелал композитору здоровья и неиссякаемого вдохновения.
Вчера, 09:00Пять причин проверить себя на знание творчества Игоря НиколаеваИгорю Николаеву сегодня исполнилось 60 лет. Возраст по новым правилам даже не пенсионный, так что композитор и певец продолжает работать и радовать своих поклонников новыми хитами. И неважно, насколько вы любите творчество Николаева – главное, что вы наверняка с ним весьма хорошо знакомы. Проверьте себя!