Заммэра Ярославля задержали за взятку

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев задержан по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости в пятницу источник в силовых структурах региона.
"Бадаев задержан по подозрению в получении взятки. Сегодня суд должен избрать ему меру пресечения", - сказал собеседник, не раскрывая деталей произошедшего.
В СУСК РФ по региону и в самой мэрии не дают комментарии.
Бадаев занимает должность мэра по вопросам градостроительства.
16 января, 15:40Главу МВД Коми подозревают в получении крупной взятки