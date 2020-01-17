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Заммэра Ярославля задержали за взятку
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РИА Новости

Заммэра Ярославля задержали за взятку

10:15 17.01.2020 (обновлено: 16:30 17.01.2020)
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© Фото : страница Рината Бадаева в InstagramРинат Бадаев
Ринат Бадаев
© Фото : страница Рината Бадаева в Instagram
Ринат Бадаев. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев задержан по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости в пятницу источник в силовых структурах региона.
"Бадаев задержан по подозрению в получении взятки. Сегодня суд должен избрать ему меру пресечения", - сказал собеседник, не раскрывая деталей произошедшего.
В СУСК РФ по региону и в самой мэрии не дают комментарии.
Бадаев занимает должность мэра по вопросам градостроительства.
Министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников
16 января, 15:40
Главу МВД Коми подозревают в получении крупной взятки
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ЯрославльПроисшествия
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