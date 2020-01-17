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В "Роскосмосе" рассказали о состоянии спутника "Метеор-М"
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РИА Новости

В "Роскосмосе" рассказали о состоянии спутника "Метеор-М"

10:15 17.01.2020 (обновлено: 12:13 17.01.2020)
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© АО "Российские космические системы"Спутник "Метеор-М"
Спутник Метеор-М
© АО "Российские космические системы"
Спутник "Метеор-М". Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Метеорологический спутник "Метеор-М" номер 2-2, в который в декабре попал микрометеороид, сохранил работоспособность, заявил руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.
"Специалисты продолжают работать над его полноценным восстановлением после столкновения с микрометеоритом", — написал он в Twitter.
Сейчас, добавил Устименко, на спутнике началась работа с основным оптическим сканером".
"Метеор-М" с номером 2-2 запустили на орбиту в июле, а 7 декабря, после завершения летных испытаний, приняли в экспуатацию.
Спустя 11 дней на спутнике произошла нештатная ситуация — в него ударил микрометеороид. Аппарат изменил орбиту и на время потерял ориентацию. Он отключил питание всех систем до входа в зону видимости российских средств слежения. В зоне видимости удалось наладить связь со спутником, специалисты начали восстанавливать его работоспособность.
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"Метеор-М"

Сейчас на орбите находятся три российских спутника "Метеор-М" — с номерами 1, 2 и 2-2. При этом на "Метеоре-М" номер 1 полностью не работает целевая метеорологическая аппаратура, но функционирует дополнительная научная. Его расчетный ресурс истек в 2014 году.
"Метеор-М" номер 2 также работает за пределами гарантийного срока службы. Аппарат "Метеор-М" номер 2-1 был потерян при аварийном запуске в 2017-м.
На 2020 и 2021 годы назначены запуски спутников "Метеор-М" номер 2-3 и 2-4.
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Космос - РИА НаукаПроисшествия
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