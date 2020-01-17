Нарышкин обсудил в Швейцарии борьбу с терроризмом

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Главы разведслужб России и Швейцарии Сергей Нарышкин и Жан-Филипп Годен обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом, а также ситуацию на Ближнем Востоке и Северной Африке, сообщил журналистам в пятницу руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Сергей Иванов.
По его словам, встреча прошла 16 января в Швейцарии.
"Руководители разведок обсудили вопросы взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом и угрозами безопасности двух стран. Состоялся обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки", - сказал Иванов.
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