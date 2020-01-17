Нарышкин обсудил в Швейцарии борьбу с терроризмом

По его словам, встреча прошла 16 января в Швейцарии.

"Руководители разведок обсудили вопросы взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом и угрозами безопасности двух стран. Состоялся обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки", - сказал Иванов.