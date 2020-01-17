На трассе в Новосибирской области столкнулись 16 машин

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сразу 16 легковых автомашин столкнулись на федеральной автодороге Р-254 "Иртыш" в Новосибирской области, погиб один человек, и еще один пострадал, сообщил представитель экстренных служб региона.
"При столкновении шестнадцати автомобилей возле населенного пункта Светлый пострадали два человек, из них один погиб", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, движение транспорта на месте ДТП существенно затруднено.