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На трассе в Новосибирской области столкнулись 16 машин
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РИА Новости

На трассе в Новосибирской области столкнулись 16 машин

10:09 17.01.2020 (обновлено: 11:12 17.01.2020)
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© Фото : МЧС России по новосибирской областиДТП в Коченевском районе , Новосибирской области на трассе Р-254. 17 января 2020
ДТП в Коченевском районе , Новосибирской области на трассе Р-254. 17 января 2020
© Фото : МЧС России по новосибирской области
ДТП в Коченевском районе , Новосибирской области на трассе Р-254. 17 января 2020
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сразу 16 легковых автомашин столкнулись на федеральной автодороге Р-254 "Иртыш" в Новосибирской области, погиб один человек, и еще один пострадал, сообщил представитель экстренных служб региона.
"При столкновении шестнадцати автомобилей возле населенного пункта Светлый пострадали два человек, из них один погиб", - сказал собеседник агентства.
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