Маск назвал создаваемую НАСА сверхтяжелую ракету SLS трагедией

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Основатель компании SpaceX Илон Маск считает трагедией разрабатываемую НАСА для полётов к Луне ракету-носитель сверхтяжёлого класса SLS из-за отсутствия в ней многоразовых элементов.

"Фундаментальная проблема SLS в том, что она не многоразовая. Это означает, что ракета стоимостью миллиард долларов уничтожается при каждом пуске. Стопроцентная трагедия", - написал он в Twitter

В отличие от SLS, сверхтяжёлая ракета Falcon Heavy разработки компании SpaceX имеет многоразовые блоки (два боковых и один центральный), которые после выполнения задачи возвращаются на Землю.

Изначально первый старт ракеты SLS планировался в 2017 году. Из-за технических проблем при разработке он был отложен на 2020-2021 годы. В ходе него планируется запустить беспилотный корабль Orion для облёта Луны.