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РИА Наука
2020-01-17T10:04+0300
https://ria.ru/20200117/1563526732.html
Маск назвал создаваемую НАСА сверхтяжелую ракету SLS трагедией
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РИА Новости

Маск назвал создаваемую НАСА сверхтяжелую ракету SLS трагедией

10:04 17.01.2020
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© AP Photo / Ringo HW ChiuИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Ringo HW Chiu
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Основатель компании SpaceX Илон Маск считает трагедией разрабатываемую НАСА для полётов к Луне ракету-носитель сверхтяжёлого класса SLS из-за отсутствия в ней многоразовых элементов.
"Фундаментальная проблема SLS в том, что она не многоразовая. Это означает, что ракета стоимостью миллиард долларов уничтожается при каждом пуске. Стопроцентная трагедия", - написал он в Twitter.
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В отличие от SLS, сверхтяжёлая ракета Falcon Heavy разработки компании SpaceX имеет многоразовые блоки (два боковых и один центральный), которые после выполнения задачи возвращаются на Землю.
Изначально первый старт ракеты SLS планировался в 2017 году. Из-за технических проблем при разработке он был отложен на 2020-2021 годы. В ходе него планируется запустить беспилотный корабль Orion для облёта Луны.
В 2022 году намечается отправить на SLS корабль Orion с экипажем для облёта Луны, в 2024 году - ещё один корабль Orion для высадки двух астронавтов на поверхность Луны.
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