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Историк оценил публикацию документов об освобождении Варшавы
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РИА Новости

Историк оценил публикацию документов об освобождении Варшавы

10:04 17.01.2020
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© РИА Новости / Анатолий МорозовВоины Войска Польского и Советской Армии перед водружением государственного флага Польши над освобожденной Варшавой
Воины Войска Польского и Советской Армии перед водружением государственного флага Польши над освобожденной Варшавой
© РИА Новости / Анатолий Морозов
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического госуниверситета (МПГУ) Владимир Шаповалов прокомментировал RT решение Минобороны рассекретить документы об освобождении Варшавы советскими войсками.
По словам историка, открытие доступа к архивам чрезвычайно важно для противостояния попыткам сфальсифицировать историю.

"Подлинные документы, которые пока еще находятся в архивах и неизвестны широкому читателю, не просто проливают свет на реальные события, но и дают достаточно четкое понимание того, кто и с какой целью хочет пересмотреть историю", — сказал Шаповалов.

Ранее Минобороны опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов. Раздел, в частности, содержит подборку документов о Варшавском восстании 1944 года, а также фотоматериалы о самом освобождении столицы Польши.
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Вчера, 08:17
Защита правды. Минобороны рассекретило архивы об освобождении Варшавы
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Московский педагогический государственный университетПольшаВаршаваВ мире
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