На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
© Фото : МЧС РФМесто массового ДТП на трассе М-4 "Дон" в Республике Адыгея
© Фото : МЧС РФ
Место массового ДТП на трассе М-4 "Дон" в Республике Адыгея
"Двое погибших и пятеро пострадавших", — уточнили агентству в пресс-службе республиканского МВД.
Авария произошла в двух километрах севернее Адыгейска. Данные о числе ее участников разнятся — в экстренных службах республики сообщили о 20 авто, в МВД говорят, что их было 20-25.
Более 15 автомобилей столкнулись на трассе М-4 «Дон» под Адыгейском— Пятый канал Новости (@5tv) 17 января 2020 г.
В результате аварии, по предварительным данным, один человек погиб и трое пострадали. pic.twitter.com/TH4AnGJa75
По предварительным данным, причиной стали туман и гололед.
В полиции рассказали, что на месте ДТП координацией работы всех служб занимается министр МВД по республике Владимир Алай.