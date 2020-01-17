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На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
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РИА Новости

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

10:02 17.01.2020 (обновлено: 11:58 17.01.2020)
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© Фото : МЧС РФМесто массового ДТП на трассе М-4 "Дон" в Республике Адыгея
Место массового ДТП на трассе М-4 Дон в Республике Адыгея
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
© Фото : МЧС РФМесто массового ДТП на трассе М-4 "Дон" в Республике Адыгея
Место массового ДТП на трассе М-4 Дон в Республике Адыгея
© Фото : МЧС РФ
Место массового ДТП на трассе М-4 "Дон" в Республике Адыгея
"Двое погибших и пятеро пострадавших", — уточнили агентству в пресс-службе республиканского МВД.
Авария произошла в двух километрах севернее Адыгейска. Данные о числе ее участников разнятся — в экстренных службах республики сообщили о 20 авто, в МВД говорят, что их было 20-25.
По предварительным данным, причиной стали туман и гололед.
В полиции рассказали, что на месте ДТП координацией работы всех служб занимается министр МВД по республике Владимир Алай.
Инспектор ГИБДД
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