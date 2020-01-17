Японский суд запретил работу третьего блока АЭС "Иката", сообщает СМИ

ТОКИО, 17 янв – РИА Новости. Окружной суд Окружной суд Хиросимы запретил работу третьего реактора АЭС "Иката" в префектуре Эхимэ, сообщил телеканал NHK.

Борьба вокруг реактора продолжается уже не первый год. Реактор был признан соответствующим нормам безопасности, введенным после аварии на АЭС "Фукусима-1" , и был перезапущен в августе 2016 года. Однако затем по иску граждан решением высшего суда Хиросимы его работа была остановлена в 2017 году. В 2018 году другой судья того же суда пересмотрел предыдущее решение и разрешил работу реактора. В прошлом году трое жителей островов юго-восточной части префектуры Ямагути подали иск с требованием остановить реактор, однако окружной суд Ямагути отклонил это требование. В настоящее время реактор был остановлен на плановый профилактический осмотр, по окончании которого в апреле этого года должен был начать работу.

Многие жители префектуры Эхимэ, а также Хиросимы и Ямагути считают реактор опасным, так как он находится недалеко от разлома земной коры и может быть уязвим при сильном землетрясении, а также в 130 километрах от него находится активный вулкан Асо.

На третьем реакторе в эти выходные были закончены работы по извлечению 16 сборок с отработавшим МОХ-топливом – смеси урана и плутония. В ходе работ произошла нештатная ситуация, когда была случайно приподнята одна из 48 аварийных регулирующих кассет, которые в том числе служат для контроля над ходом цепной реакции в реакторе. Кассета находилась вне реактора в течение 7 часов. Утечки радиации и влияния на окружающую среду не произошло.