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Японский суд запретил работу третьего блока АЭС "Иката", сообщает СМИ
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РИА Новости

Японский суд запретил работу третьего блока АЭС "Иката", сообщает СМИ

09:57 17.01.2020
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© AP Photo / Koji SasaharaАтомная электростанция Иката, Япония
Атомная электростанция Иката, Япония
© AP Photo / Koji Sasahara
Атомная электростанция Иката, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 17 янв – РИА Новости. Окружной суд Хиросимы запретил работу третьего реактора АЭС "Иката" в префектуре Эхимэ, сообщил телеканал NHK.
Борьба вокруг реактора продолжается уже не первый год. Реактор был признан соответствующим нормам безопасности, введенным после аварии на АЭС "Фукусима-1", и был перезапущен в августе 2016 года. Однако затем по иску граждан решением высшего суда Хиросимы его работа была остановлена в 2017 году. В 2018 году другой судья того же суда пересмотрел предыдущее решение и разрешил работу реактора. В прошлом году трое жителей островов юго-восточной части префектуры Ямагути подали иск с требованием остановить реактор, однако окружной суд Ямагути отклонил это требование. В настоящее время реактор был остановлен на плановый профилактический осмотр, по окончании которого в апреле этого года должен был начать работу.
Многие жители префектуры Эхимэ, а также Хиросимы и Ямагути считают реактор опасным, так как он находится недалеко от разлома земной коры и может быть уязвим при сильном землетрясении, а также в 130 километрах от него находится активный вулкан Асо.
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На третьем реакторе в эти выходные были закончены работы по извлечению 16 сборок с отработавшим МОХ-топливом – смеси урана и плутония. В ходе работ произошла нештатная ситуация, когда была случайно приподнята одна из 48 аварийных регулирующих кассет, которые в том числе служат для контроля над ходом цепной реакции в реакторе. Кассета находилась вне реактора в течение 7 часов. Утечки радиации и влияния на окружающую среду не произошло.
В настоящее время в Японии существуют 15 АЭС с 33 реакторами. Из них прошли стандарты безопасности и возобновили работу девять реакторов на пяти станциях, считая третий реактор АЭС "Иката".
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АЭС "Иката"ЯпонияВ мире
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