В МИД рассказали, когда сделку с Ираном уже нельзя будет спасти

ВЕНА, 17 янв - РИА Новости, Маргарита Костив. Если механизм разрешения споров по ядерной сделке с Если механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном будет запущен, шансы на спасение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе исчезнут, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорилось в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.

"Россия, со своей стороны, прилагает усилия к тому, чтобы дело не двигалось дальше по логике эскалации. Если механизм разрешения споров будет запущен, это приведёт не к решению проблемы, а к ее усугублению, дальнейшему размежеванию между участниками СВПД. Вот тогда уже шансы на спасение ядерной сделки исчезнут совсем", - заявил Рябков.

"Сейчас мы балансируем на определённой грани и в случае запуска этого механизма можем оказаться в новой реальности, когда придётся подвести черту под тем, что называется СВПД", - добавил собеседник агентства.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.