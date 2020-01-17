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В МИД рассказали, когда сделку с Ираном уже нельзя будет спасти
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РИА Новости

В МИД рассказали, когда сделку с Ираном уже нельзя будет спасти

09:55 17.01.2020 (обновлено: 10:06 17.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
ВЕНА, 17 янв - РИА Новости, Маргарита Костив. Если механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном будет запущен, шансы на спасение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе исчезнут, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорилось в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.
"Россия, со своей стороны, прилагает усилия к тому, чтобы дело не двигалось дальше по логике эскалации. Если механизм разрешения споров будет запущен, это приведёт не к решению проблемы, а к ее усугублению, дальнейшему размежеванию между участниками СВПД. Вот тогда уже шансы на спасение ядерной сделки исчезнут совсем", - заявил Рябков.
"Сейчас мы балансируем на определённой грани и в случае запуска этого механизма можем оказаться в новой реальности, когда придётся подвести черту под тем, что называется СВПД", - добавил собеседник агентства.
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В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Европейские участники сделки заявили о намерении сохранить соглашение.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Рябковым >>
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД РФСергей РябковРоссияИранВ мире
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