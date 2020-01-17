Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T09:52+0300
https://ria.ru/20200117/1563526330.html
В Волгограде эвакуировали несколько школ из-за сообщений о минировании
https://cdn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1036x0_80_0_0_9f48106cea547b675618f30038844462.jpg
РИА Новости

В Волгограде эвакуировали несколько школ из-за сообщений о минировании

09:52 17.01.2020
294
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 17 янв – РИА Новости. Анонимные сообщения о "минировании" поступили в школы Волгограда, учебные заведения эвакуируют, сообщили РИА Новости в мэрии города.
По информации ведомства, в пятницу в несколько школ Волгограда поступили сообщения о минировании, принято решение об эвакуации.
Здание мэрии Екатеринбурга
16 января, 13:27
Мэрию Екатеринбурга эвакуировали из-за сообщения о минировании
"Учащиеся под присмотром работников образовательных учреждений оперативно покинули здания. При этом педагоги контролируют, чтобы на улицу ученики выходили в верхней одежде", - сообщили РИА Новости в мэрии. По словам собеседника агентства, ученики младших классов переводятся в соседние детсады и другие социальные учреждения.
По информации ведомства, в школах, получивших сообщения с угрозами, работают сотрудники спецслужб.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
Телефон в дежурной части УВД
13 января, 16:40
В Москве около 12 тысяч человек эвакуировали из-за угроз минирования
000022
Обсудить 0
ВолгоградПроисшествия
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве семь судов эвакуировали из-за сообщений о минировании
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Азаз в Сирии
При взрыве в Сирии погибли трое турецких военных
Катар
"Талибан" возобновил переговоры с американцами в Катаре
Ринат Бадаев
Заммэра Ярославля задержали за взятку
Сотрудник полиции
Во Владимирской области эвакуировали воспитанников детского сада
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Нарышкин обсудил в Швейцарии борьбу с терроризмом
Атомная электростанция Иката, Япония
Японский суд запретил работу третьего блока АЭС "Иката", сообщает СМИ
Инспектор ГИБДД
В ГИБДД назвали причину ДТП с двумя автобусами в Кирове
Аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь
В аэропорту Симферополя из-за тумана задерживаются семь рейсов
Здание Центрального банка РФ в Москве
СМИ: ЦБ потребовал 195 млрд рублей от бывших топ-менеджеров МИнБанка
ДТП в Коченевском районе , Новосибирской области на трассе Р-254. 17 января 2020
На трассе в Новосибирской области столкнулись 16 машин
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
В МИД не понимают, как в США видят будущее контроля над вооружениями
Исправительная колония
Магаданца осудили за покупку картофеля на купюру из "банка приколов"
Сотрудник ДПС
На трассе М-4 "Дон" у Адыгейска столкнулись 15 машин
Статуя Фемиды в суде
Суд приговорил экс-замглавы Элисты к двум годам колонии за взятку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Пригожин раскритиковал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:22Стало известно, какие навыки будут у Джокера в игре Mortal Combat 11
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния