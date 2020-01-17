В Волгограде эвакуировали несколько школ из-за сообщений о минировании

ВОЛГОГРАД, 17 янв – РИА Новости. Анонимные сообщения о "минировании" поступили в школы Волгограда, учебные заведения эвакуируют, сообщили РИА Новости в мэрии города.
По информации ведомства, в пятницу в несколько школ Волгограда поступили сообщения о минировании, принято решение об эвакуации.
16 января, 13:27Мэрию Екатеринбурга эвакуировали из-за сообщения о минировании
"Учащиеся под присмотром работников образовательных учреждений оперативно покинули здания. При этом педагоги контролируют, чтобы на улицу ученики выходили в верхней одежде", - сообщили РИА Новости в мэрии. По словам собеседника агентства, ученики младших классов переводятся в соседние детсады и другие социальные учреждения.
По информации ведомства, в школах, получивших сообщения с угрозами, работают сотрудники спецслужб.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.