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На трассе М-4 "Дон" у Адыгейска столкнулись 15 машин
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РИА Новости

На трассе М-4 "Дон" у Адыгейска столкнулись 15 машин

09:46 17.01.2020 (обновлено: 10:01 17.01.2020)
2013
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Сотрудник ДПС . Архивное фото
КРАСНОДАР/МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Около 15 машин столкнулись на трассе М-4 "Дон" в районе Адыгейска, один человек погиб, предварительная причина аварии – туман и гололед, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике Адыгея.
"Это М-4 "Дон" в районе города Адыгейска. ДТП произошло в районе 7:20, предварительно. Участников ДТП, предварительно, 15-18 машин. Есть информация, что один погиб, трое пострадавших. На место стянуто несколько нарядов ГИБДД, движение на данном участке затруднено. На этом участке – туман и гололед, это предварительная причина ДТП", - сообщили агентству в пресс-службе полицейского главка.
В ведомстве также уточнили, что на месте ДТП координацией работы всех служб занимается министр МВД по республике Владимир Алай.
Вместе с тем, по информации ГИБДД РФ, на данном участке дороги из-за тумана произошло шесть ДТП, в которые оказались вовлечены 20 машин. Травмы получили четыре человека, их госпитализировали.
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