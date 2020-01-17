На трассе М-4 "Дон" у Адыгейска столкнулись 15 машин

КРАСНОДАР/МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Около 15 машин столкнулись на трассе М-4 "Дон" в районе Адыгейска, один человек погиб, предварительная причина аварии – туман и гололед, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике Адыгея . Около 15 машин столкнулись на трассе М-4 "Дон" в районе Адыгейска, один человек погиб, предварительная причина аварии – туман и гололед, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике

"Это М-4 "Дон" в районе города Адыгейска. ДТП произошло в районе 7:20, предварительно. Участников ДТП, предварительно, 15-18 машин. Есть информация, что один погиб, трое пострадавших. На место стянуто несколько нарядов ГИБДД, движение на данном участке затруднено. На этом участке – туман и гололед, это предварительная причина ДТП", - сообщили агентству в пресс-службе полицейского главка.

В ведомстве также уточнили, что на месте ДТП координацией работы всех служб занимается министр МВД по республике Владимир Алай.