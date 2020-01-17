Нарколог рассказал, когда примут порядок выдачи справок для водителей

"Сейчас обсуждается проблема раннего выявления злоупотребления алкоголем и наркотиками среди водителей транспортных средств. <…> Реализацию этого приказа Минздрава перенесли на июль. В феврале министр будет принимать окончательное решение по поводу этого приказа. Я думаю, что все равно он пройдет в той или иной части", — сказал Брюн на форуме "Здоровая Москва".