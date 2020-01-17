Нарколог рассказал, когда примут порядок выдачи справок для водителей

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Окончательное решение о новом порядке медосмотра для водителей будет принято в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
"Сейчас обсуждается проблема раннего выявления злоупотребления алкоголем и наркотиками среди водителей транспортных средств. <…> Реализацию этого приказа Минздрава перенесли на июль. В феврале министр будет принимать окончательное решение по поводу этого приказа. Я думаю, что все равно он пройдет в той или иной части", — сказал Брюн на форуме "Здоровая Москва".
22 ноября 2019, 10:50В "Трезвой России" прокомментировали новые правила медосмотра водителей
Минздрав России планировал с 22 ноября внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований. Планы нововведений вызвали ажиотаж среди автомобилистов в регионах, предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах.
Позже Минздрав "с учетом обеспокоенности граждан" принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей. Президент России Владимир Путин назвал новые правила чушью.
21 ноября 2019, 14:05В Белгородской области разыграли в "лотерею" справки для водительских прав