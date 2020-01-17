Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T13:59+0300
https://ria.ru/20200117/1563525849.html
Нарколог рассказал, когда примут порядок выдачи справок для водителей
https://cdn25.img.ria.ru/images/156137/66/1561376643_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_82e499b82320009439c7bed7f5740f25.jpg
РИА Новости

Нарколог рассказал, когда примут порядок выдачи справок для водителей

09:42 17.01.2020 (обновлено: 13:59 17.01.2020)
40889
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевМужчина на приеме у врача в Забайкальском краевом наркологическом диспансере
Мужчина на приеме у врача в Забайкальском краевом наркологическом диспансере
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Мужчина на приеме у врача в Забайкальском краевом наркологическом диспансере. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Окончательное решение о новом порядке медосмотра для водителей будет принято в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
"Сейчас обсуждается проблема раннего выявления злоупотребления алкоголем и наркотиками среди водителей транспортных средств. <…> Реализацию этого приказа Минздрава перенесли на июль. В феврале министр будет принимать окончательное решение по поводу этого приказа. Я думаю, что все равно он пройдет в той или иной части", — сказал Брюн на форуме "Здоровая Москва".
Очередь за медицинскими справками для ГИБДД в Екатеринбурге
22 ноября 2019, 10:50
В "Трезвой России" прокомментировали новые правила медосмотра водителей
Минздрав России планировал с 22 ноября внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований. Планы нововведений вызвали ажиотаж среди автомобилистов в регионах, предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах.
Позже Минздрав "с учетом обеспокоенности граждан" принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей. Президент России Владимир Путин назвал новые правила чушью.
Розыгрыш справок в наркологическом диспансере Старого Оскола
21 ноября 2019, 14:05
В Белгородской области разыграли в "лотерею" справки для водительских прав
14121212150
Обсудить 16
Министерство здравоохранения РФЕвгений БрюнРоссияОбщество
Популярные комментарии
скоро выборы.думайте товарищи за кого голосовать..
17 января, 11:03
Анатолий Попов
661000314
Все усилия - на повышаемость сбора доходов! Главное - копеечку побольше содрать :-(
17 января, 10:05
SAShatal Admina
7541016
Рекомендуем
Снюс
В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Чеченский депутат рассказал о "мелких проблемах" со здоровьем Кадырова
Геннадий Зюганов
Зюганов объяснил отказ КПРФ поддержать кандидатуру Мишустина
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных
Телеведущая Алена Водонаева на премьере фильма Одноклассники.ru: Накликай удачу
Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о "быдле" и маткапитале
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Медведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол
Владимир Познер
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер Украины написал заявление об отставке
Общежитие, в подвале которого была обнаружена пропавшая в городе Карасук 10-летняя девочка
Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли живой
Реакция министров на отставку правительства
Реакция министров на отставку правительства попала на видео
Вторая мировая война 1939-1941 гг. Висло-Одерская стратегическая наступательная операция советских войск. Жители приветствуют бойцов Советской Армии
"Дали клятву покарать врага". История освобождения Варшавы
Александр Рар, политолог, научный директор Германо-Российского форума, эксперт Международного дискуссионного клуба Валдай
Немецкий политолог прокомментировал отставку российского правительства
Фотография кошки, выставленной на продажу на сайте Avito за 20 миллионов рублей
Житель Новороссийска продает "уникальную" кошку за 20 миллионов рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Пригожин раскритиковал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:22Стало известно, какие навыки будут у Джокера в игре Mortal Combat 11
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния