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Аналитики рассказали, какие смартфоны предпочитают россияне
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РИА Новости

Аналитики рассказали, какие смартфоны предпочитают россияне

09:40 17.01.2020
2136
CC0 / TeroVesalainen / Смартфон
Смартфон
CC0 / TeroVesalainen /
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Самыми популярными смартфонами у россиян в 2019 году были модели с двумя sim-картами и функцией бесконтактной оплаты NFC, показало исследование "Яндекс.Маркета".
В рамках исследования аналитики "Яндекс.Маркета" изучили спрос на смартфоны, используя данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 31 декабря 2019 года.
"При выборе подходящей модели пользователи, в основном, искали гаджеты, которые поддерживают функцию двух sim-карт (более 90% переходов пришлось на такие смартфоны) и функцию бесконтактной оплаты (более 60%)", - говорится в сообщении "Яндекс.Маркета" по результатам исследования.
Еще одним немаловажным параметром для пользователей сервиса стал объем памяти: более трети всех выбираемых смартфонов имеют объем памяти 64 Гб, далее идет 128 Гб (23%) и 32 Гб (20%). Оперативная память также имеет значение — пользователи выбирают в основном 4 Гб (32%). Также при выборе гаджета пользователи смотрят на емкость аккумулятора.
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14 января, 02:00Сказано в эфире
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Как показало исследование, половина переходов пользователей "Яндекс.Маркета" пришлась на предложения смартфонов в пределах 16,3 тысячи рублей.
Самыми популярными производителями в прошлом году стали: Xiaomi (на него пришлось 30% переходов пользователей в интернет-магазины), Samsung (20%) и Apple (16%).
Лидером 2019 года стал Xiaomi Redmi Note 7. На втором месте — Samsung Galaxy A50, а замыкает тройку Apple iPhone Xr.
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Яндекс.МаркетSamsungApple iPhoneAppleРоссияЭкономика
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