Аналитики рассказали, какие смартфоны предпочитают россияне

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Самыми популярными смартфонами у россиян в 2019 году были модели с двумя sim-картами и функцией бесконтактной оплаты NFC, показало исследование Самыми популярными смартфонами у россиян в 2019 году были модели с двумя sim-картами и функцией бесконтактной оплаты NFC, показало исследование "Яндекс.Маркета"

В рамках исследования аналитики "Яндекс.Маркета" изучили спрос на смартфоны, используя данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 31 декабря 2019 года.

"При выборе подходящей модели пользователи, в основном, искали гаджеты, которые поддерживают функцию двух sim-карт (более 90% переходов пришлось на такие смартфоны) и функцию бесконтактной оплаты (более 60%)", - говорится в сообщении "Яндекс.Маркета" по результатам исследования.

Еще одним немаловажным параметром для пользователей сервиса стал объем памяти: более трети всех выбираемых смартфонов имеют объем памяти 64 Гб, далее идет 128 Гб (23%) и 32 Гб (20%). Оперативная память также имеет значение — пользователи выбирают в основном 4 Гб (32%). Также при выборе гаджета пользователи смотрят на емкость аккумулятора.

Как показало исследование, половина переходов пользователей "Яндекс.Маркета" пришлась на предложения смартфонов в пределах 16,3 тысячи рублей.

Самыми популярными производителями в прошлом году стали: Xiaomi (на него пришлось 30% переходов пользователей в интернет-магазины), Samsung (20%) и Apple (16%).