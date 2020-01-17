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Магаданца осудили за покупку картофеля на купюру из "банка приколов"
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РИА Новости

Магаданца осудили за покупку картофеля на купюру из "банка приколов"

09:38 17.01.2020 (обновлено: 09:41 17.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИсправительная колония
Исправительная колония
© РИА Новости / Максим Блинов
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МАГАДАН, 17 янв - РИА Новости, Людмила Щербакова. Суд Магадана признал жителя города виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба за покупку картофеля на купюру из "банка приколов", сообщает прокуратура региона.

"Установлено, что подсудимый в феврале 2019 года в помещении торгового павильона "Талонский картофель" приобрел 37 килограммов картофеля, рассчитавшись при этом купюрой с надписью "Билет банка приколов" достоинством пять тысяч рублей. Вместе с полученным картофелем обманутый продавец передал ему сдачу в размере более 3 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Поясняется, что суд счел доказательства, представленные государственным обвинителем, достаточными и приговорил магаданца к исправительным работам на срок 1 год с удержанием 15% заработка осужденного в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.
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