Магаданца осудили за покупку картофеля на купюру из "банка приколов"

"Установлено, что подсудимый в феврале 2019 года в помещении торгового павильона "Талонский картофель" приобрел 37 килограммов картофеля, рассчитавшись при этом купюрой с надписью "Билет банка приколов" достоинством пять тысяч рублей. Вместе с полученным картофелем обманутый продавец передал ему сдачу в размере более 3 тысяч рублей", - говорится в сообщении.