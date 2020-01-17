Рябков: Москва сожалеет, что США и Россия не взаимодействуют по Ливии

Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.

"Позиции по многим аспектам нынешнего ливийского обострения, включая первопричины происходящего, включая что и как делается в Ливии - эти позиции между Москвой и Вашингтоном очень сильно расходятся, и мы не видим готовности с американской стороны конструктивно воспринимать нашу логику и предлагаемые нами решения. Это вызывает сожаление, но мы продолжим систематическую работу по доведению до американских коллег нашей логики и наших подходов", - заявил Рябков.