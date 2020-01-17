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Рябков: Москва сожалеет, что США и Россия не взаимодействуют по Ливии
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РИА Новости

Рябков: Москва сожалеет, что США и Россия не взаимодействуют по Ливии

09:37 17.01.2020 (обновлено: 10:07 17.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Сергей Рябков. Архивное фото
ВЕНА, 17 янв - РИА Новости, Маргарита Костив. Москва сожалеет, что США отказываются от конструктивного взаимодействия с Россией по Ливии, пока все контакты сводятся к обмену мнениями, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.
"Позиции по многим аспектам нынешнего ливийского обострения, включая первопричины происходящего, включая что и как делается в Ливии - эти позиции между Москвой и Вашингтоном очень сильно расходятся, и мы не видим готовности с американской стороны конструктивно воспринимать нашу логику и предлагаемые нами решения. Это вызывает сожаление, но мы продолжим систематическую работу по доведению до американских коллег нашей логики и наших подходов", - заявил Рябков.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Рябковым >>
Вид города Триполи, Ливия
Вчера, 00:52
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021012
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Сергей РябковЛивияРоссияСШАВ мире
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