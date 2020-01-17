"Маяк" и ещё 5 фильмов "на двоих"

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Посмотрим «Маяк» и ещё 5 фильмов «на двоих»

Что будет, если надолго закрыть в комнате двух человек? Всё, что угодно: от философских бесед до убийства. Из этого, кстати, может получиться отличное кино, причём без экшн-сцен, дорогих костюмов и декораций. Важнее здесь — диалоги и актёрский дуэт, который заставит своей игрой досмотреть ленту. Пять фильмов, в центре которых лишь два персонажа.