В Магадане учителя физкультуры будут судить за развращение детей

"В настоящее время по уголовному делу производство следственных действий, направленных на сбор доказательств причастности мужчины к совершению указанных преступлений, завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой Магаданской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.