В Магадане учителя физкультуры будут судить за развращение детей

МАГАДАН, 17 янв - РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела в отношении учителя физкультуры, которого обвиняют в развращении восьмилетних учениц, сообщает в пятницу СУ СК России по региону.
Следователи считают, что с сентября 2017 года по апрель 2019 года обвиняемый, будучи педагогом в одном из образовательных учреждений Магадана, систематически совершал действия сексуального характера в отношении ряда учениц 1-2 классов.
"В настоящее время по уголовному делу производство следственных действий, направленных на сбор доказательств причастности мужчины к совершению указанных преступлений, завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой Магаданской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Поясняется, что педагога обвиняют по двум статьям: "совершение насильственных действий сексуального характера" и "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними".
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