Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T09:29+0300
https://ria.ru/20200117/1563525230.html
В Магадане учителя физкультуры будут судить за развращение детей
https://cdn21.img.ria.ru/images/90878/26/908782648_0:2:601:340_1036x0_80_0_0_2437d904bb4853f0bfffb31623b5bf27.jpg
РИА Новости

В Магадане учителя физкультуры будут судить за развращение детей

09:29 17.01.2020
1549
© Фото: Максим Коняев, агентство «PR+SPORT»Спортзал
Спортзал
© Фото: Максим Коняев, агентство «PR+SPORT»
МАГАДАН, 17 янв - РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела в отношении учителя физкультуры, которого обвиняют в развращении восьмилетних учениц, сообщает в пятницу СУ СК России по региону.
Следователи считают, что с сентября 2017 года по апрель 2019 года обвиняемый, будучи педагогом в одном из образовательных учреждений Магадана, систематически совершал действия сексуального характера в отношении ряда учениц 1-2 классов.

"В настоящее время по уголовному делу производство следственных действий, направленных на сбор доказательств причастности мужчины к совершению указанных преступлений, завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой Магаданской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Поясняется, что педагога обвиняют по двум статьям: "совершение насильственных действий сексуального характера" и "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними".
Статуя Фемиды в суде
10 января, 04:51
В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки
0120226
Обсудить 0
РоссияМагаданПроисшествия
Рекомендуем
Ребенок в больнице
Врачи рассказали о состоянии найденной в Новосибирской области девочки
Владимир Познер
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Немецкое письмо 1943 года, найденное на чердаке старого дома в Эммаусе, Тверская область
"Из одного ужаса в другой": под Тверью нашли письмо немецкого солдата
Максим Петров. Стоп-кадр передачи Честный детектив телеканала Россия-1
"Одних спасал, других убивал": как детский врач стал серийным маньяком
Исправительная колония
Магаданца осудили за покупку картофеля на купюру из "банка приколов"
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер Украины написал заявление об отставке
Пирс на реке Лиматт в Цюрихе
Названы самые дорогие города мира
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных
Экстренная посадка самолета SSJ100 в Домодедово
Посадку самолета на недействующую полосу в Домодедово сняли на видео
Вид на Самару
В Самаре приставы нашли разыскиваемую французской полицией девочку
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Маск назвал создаваемую НАСА сверхтяжелую ракету SLS трагедией
Общежитие, в подвале которого была обнаружена пропавшая в городе Карасук 10-летняя девочка
Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли живой
Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Варшавско-Познанская наступательная операция частей Красной Армии и Войска Польского .14—17 января 1945 г
Политолог назвал историческую причину ненависти Польши к России
Сбор урожая алычи в садах опытно-производственного хозяйства Центральное Краснодарского края
В Европе растет интерес к российским продуктам, заявили в РЭЦ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Пригожин раскритиковал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:22Стало известно, какие навыки будут у Джокера в игре Mortal Combat 11
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния