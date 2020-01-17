Названы самые дорогие города мира

Пирс на реке Лиматт в Цюрихе. Архивное фото

Пирс на реке Лиматт в Цюрихе

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Статистический ресурс Статистический ресурс Numbeo опубликовал рейтинг самых дорогих городов мира.

В отчете компании за январь лидером по "индексу стоимости жизни" стал Цюрих.

Все места в первой пятерке распределились между швейцарскими городами. Следом за Цюрихом идут Базель, Лозанна, Женева и Берн.

В десятку также вошли Ставангер, Осло и Тронхейм (все — Норвегия), Рейкьявик (Исландия) и Берген (Норвегия).

Самым дорогим российским городом признана Москва. У нее 251-е место.