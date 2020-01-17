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Названы самые дорогие города мира
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РИА Новости

Названы самые дорогие города мира

09:25 17.01.2020 (обновлено: 15:23 17.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПирс на реке Лиматт в Цюрихе
Пирс на реке Лиматт в Цюрихе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Пирс на реке Лиматт в Цюрихе. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Статистический ресурс Numbeo опубликовал рейтинг самых дорогих городов мира.
В отчете компании за январь лидером по "индексу стоимости жизни" стал Цюрих.
Все места в первой пятерке распределились между швейцарскими городами. Следом за Цюрихом идут Базель, Лозанна, Женева и Берн.
В десятку также вошли Ставангер, Осло и Тронхейм (все — Норвегия), Рейкьявик (Исландия) и Берген (Норвегия).
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкЛютеранская церковь Хадльгримскиркья в Рейкьявике
Лютеранская церковь Хадльгримскиркья в Рейкьявике
© РИА Новости / Илья Тимин
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Лютеранская церковь Хадльгримскиркья в Рейкьявике
Самым дорогим российским городом признана Москва. У нее 251-е место.
Всего в списке 440 городов. Как указывается на сайте сервиса, "индекс стоимости жизни" рассчитывается на основе цен в магазинах и ресторанах, стоимости проезда на транспорте, расходов на коммунальные услуги, а также покупательной способности местного населения.
Фигуры белых медведей в в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
10 января, 17:32
Эксперты включили Москву в пятерку лучших городов мира
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Спортсмены и команды
Базель
Цюрих
Берн
ТуризмЛозаннаЖенева (город)В мире
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