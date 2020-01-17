Названы самые дорогие города мира

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Статистический ресурс Numbeo опубликовал рейтинг самых дорогих городов мира.
В отчете компании за январь лидером по "индексу стоимости жизни" стал Цюрих.
Все места в первой пятерке распределились между швейцарскими городами. Следом за Цюрихом идут Базель, Лозанна, Женева и Берн.
В десятку также вошли Ставангер, Осло и Тронхейм (все — Норвегия), Рейкьявик (Исландия) и Берген (Норвегия).
Лютеранская церковь Хадльгримскиркья в Рейкьявике
Самым дорогим российским городом признана Москва. У нее 251-е место.
Всего в списке 440 городов. Как указывается на сайте сервиса, "индекс стоимости жизни" рассчитывается на основе цен в магазинах и ресторанах, стоимости проезда на транспорте, расходов на коммунальные услуги, а также покупательной способности местного населения.
10 января, 17:32Эксперты включили Москву в пятерку лучших городов мира