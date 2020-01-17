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В составе снюсов в Челябинской области нашли мышьяк
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РИА Новости

В составе снюсов в Челябинской области нашли мышьяк

09:19 17.01.2020
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийСнюс
Снюс
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Снюс. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв – РИА Новости. Более 1,4 тысячи упаковок никотиносодержащей бестабачной продукции изъяли из розничной торговли в Челябинской области, экспертиза выявила в составе данной продукции наличие мышьяка, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
Управление, по данным на 14 января, провело проверки более 1,8 тысячи предприятий розничной, оптовой торговли и общественного питания. Совместно с сотрудниками ГУМВД России по региону проверено 651 предприятие розничной торговли и общественного питания. По итогам проверок выявлена реализация никотиносодержащей бестабачной продукции на 44 предприятиях розничной торговли.
В ходе проверок арестовано 238 партий никотиносодержащей продукции - более 1,4 тысячи упаковок, из них 27 партий - 361 упаковка продукции производства Швеция, поясняет управление.
"На лабораторные испытания отобраны образцы бестабачной никотиносодержащей продукции. По результатам экспертизы смесей, реализуемых в торговле, установлено, что данная продукция представляет угрозу для здоровья граждан, в смесях обнаружено значительное превышение мышьяка – вещество, относящееся к чрезвычайно опасным соединениям", - говорится в сообщении.
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В отношении виновных лиц возбуждено 44 административных дела по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов), материалы переданы в суд для решения вопроса о привлечении к административной ответственности, уточняется в сообщении.
Сумма административного штрафа по данной части статьи составляет от 300 тысяч до 600 тысяч рублей с конфискацией предметов правонарушения, добавляется в сообщении.
Материалы по продавцам продукции переданы в правоохранительные органы, поясняет управление.
Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги. В последние месяцы в российской прессе неоднократно появлялись сообщения об отравлении детей никотином. В конце декабря региональные подразделения Роспотребнадзора получили приказ проверить торговые точки и прекратить продажи некурительной никотиносодержащей продукции.
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