В составе снюсов в Челябинской области нашли мышьяк

ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв – РИА Новости. Более 1,4 тысячи упаковок никотиносодержащей бестабачной продукции изъяли из розничной торговли в Более 1,4 тысячи упаковок никотиносодержащей бестабачной продукции изъяли из розничной торговли в Челябинской области , экспертиза выявила в составе данной продукции наличие мышьяка, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

Управление, по данным на 14 января, провело проверки более 1,8 тысячи предприятий розничной, оптовой торговли и общественного питания. Совместно с сотрудниками ГУМВД России по региону проверено 651 предприятие розничной торговли и общественного питания. По итогам проверок выявлена реализация никотиносодержащей бестабачной продукции на 44 предприятиях розничной торговли.

В ходе проверок арестовано 238 партий никотиносодержащей продукции - более 1,4 тысячи упаковок, из них 27 партий - 361 упаковка продукции производства Швеция, поясняет управление.

"На лабораторные испытания отобраны образцы бестабачной никотиносодержащей продукции. По результатам экспертизы смесей, реализуемых в торговле, установлено, что данная продукция представляет угрозу для здоровья граждан, в смесях обнаружено значительное превышение мышьяка – вещество, относящееся к чрезвычайно опасным соединениям", - говорится в сообщении.

В отношении виновных лиц возбуждено 44 административных дела по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов), материалы переданы в суд для решения вопроса о привлечении к административной ответственности, уточняется в сообщении.

Сумма административного штрафа по данной части статьи составляет от 300 тысяч до 600 тысяч рублей с конфискацией предметов правонарушения, добавляется в сообщении.

Материалы по продавцам продукции переданы в правоохранительные органы, поясняет управление.