В Израиле изучат еврейско-русскую и израильско-русскую литературу

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 янв - РИА Новости. Израильский университет имени Бар-Илана введет программу получения второй академической степени по еврейско-русской и израильско-русской литературе, сообщил РИА Новости профессор кафедры еврейской литературы Роман Кацман.

"Мы надеемся, что эта программа откроется в следующем учебном году. Она сейчас проходит последние этапы утверждения. и она должна открыться в октябре этого года", - сказал Кацман. По его словам, обучение на программе будет проходить на иврите, открыта она как для израильтян, так и для иностранных граждан.

"Еврейско-русская литература написана на русском языке евреями всего мира с начала 19 века. Израильско-русская литература, с другой стороны, литература, написанная в Израиле на русском языке, преимущественно иммигрантами", - пояснили в пресс-службе университета.

Также в университете сообщили, что 22 января пройдёт учредительная конференция программы.

Кацман предполагает, что к открывающейся программе будет большой интерес - об этом свидетельствует реакция на конференцию. "Воодушевление вокруг этой конференции превосходит все мои ожидания. Это в каком-то смысле индикатор, показатель того, какой будет реакция дальше и у потенциальных студентов ", - сказал профессор.