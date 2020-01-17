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В Израиле изучат еврейско-русскую и израильско-русскую литературу
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РИА Новости

В Израиле изучат еврейско-русскую и израильско-русскую литературу

09:13 17.01.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЗвезда Давида
Звезда Давида
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 янв - РИА Новости. Израильский университет имени Бар-Илана введет программу получения второй академической степени по еврейско-русской и израильско-русской литературе, сообщил РИА Новости профессор кафедры еврейской литературы Роман Кацман.
"Мы надеемся, что эта программа откроется в следующем учебном году. Она сейчас проходит последние этапы утверждения. и она должна открыться в октябре этого года", - сказал Кацман. По его словам, обучение на программе будет проходить на иврите, открыта она как для израильтян, так и для иностранных граждан.
"Еврейско-русская литература написана на русском языке евреями всего мира с начала 19 века. Израильско-русская литература, с другой стороны, литература, написанная в Израиле на русском языке, преимущественно иммигрантами", - пояснили в пресс-службе университета.
Также в университете сообщили, что 22 января пройдёт учредительная конференция программы.
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Кацман предполагает, что к открывающейся программе будет большой интерес - об этом свидетельствует реакция на конференцию. "Воодушевление вокруг этой конференции превосходит все мои ожидания. Это в каком-то смысле индикатор, показатель того, какой будет реакция дальше и у потенциальных студентов ", - сказал профессор.
Кацман добавил, что в планах также взаимодействие с российскими профессорами, обмен преподавателями и студентами. Кроме того, на платформе программы планируется открытие архива русско-израильской литературы.
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ИзраильОбразование - ОбществоВ мире
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