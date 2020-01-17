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Формирование нового правительства
2020-01-17T10:06+0300
https://ria.ru/20200117/1563524599.html
Рябков: внешняя политика России не изменится после смены правительства
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РИА Новости

Рябков: внешняя политика России не изменится после смены правительства

09:09 17.01.2020 (обновлено: 10:06 17.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
ВЕНА, 17 янв - РИА Новости, Маргарита Костив. Внешняя политика России не изменится после смены правительства, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я считаю, что ни у кого не должно быть сомнений в преемственности той линии, которая проводится сейчас, проводилась до сих пор и будет проводиться дальше. В Российской Федерации внешняя политика определяется президентом, и этим сказано все", - заявил Рябков.
По его словам, внешнеполитическая линия России пользуется большим авторитетом в международном сообществе, к предложениям, действиям, инициативам Москвы "относятся с вниманием".
"Внешняя политика России работает на дальнейшее укрепление позиции страны в мире, она служит интересам обеспечения нашего поступательного развития, обеспечения интересов, благополучия граждан, и так будет и дальше. В этом у меня нет никаких сомнений", - добавил дипломат.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Рябковым >>
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