Рябков: внешняя политика России не изменится после смены правительства

ВЕНА, 17 янв - РИА Новости, Маргарита Костив. Внешняя политика России не изменится после смены правительства, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я считаю, что ни у кого не должно быть сомнений в преемственности той линии, которая проводится сейчас, проводилась до сих пор и будет проводиться дальше. В Российской Федерации внешняя политика определяется президентом, и этим сказано все", - заявил Рябков.
По его словам, внешнеполитическая линия России пользуется большим авторитетом в международном сообществе, к предложениям, действиям, инициативам Москвы "относятся с вниманием".
"Внешняя политика России работает на дальнейшее укрепление позиции страны в мире, она служит интересам обеспечения нашего поступательного развития, обеспечения интересов, благополучия граждан, и так будет и дальше. В этом у меня нет никаких сомнений", - добавил дипломат.