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Врачи рассказали о состоянии найденной в Новосибирской области девочки
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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии найденной в Новосибирской области девочки

09:03 17.01.2020 (обновлено: 11:11 17.01.2020)
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© Depositphotos / SurabkyРебенок в больнице
Ребенок в больнице
© Depositphotos / Surabky
Ребенок в больнице. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 17 янв – РИА Новости. Найденная в городе Карасуке Новосибирской области десятилетняя девочка около суток не ела и не пила, получила переохлаждение, но ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил РИА Новости представитель облминздрава.
Ранее сообщалось, что полиция и волонтеры в Новосибирской области разыскивали десятилетнюю девочку, которая в городе Карасук вышла из музыкальной школы на улице Совхозной и пропала. С учетом длительного отсутствия сведений о месте нахождения девочки следователи СК РФ возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Девочку в ночь на пятницу в подвале одного из общежитий Карасука нашел волонтер, в отношении нее не совершалось никаких преступлений, уточнили в СК. Выясняется причина самовольного ухода.
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"Пока девочка находится в реанимации под наблюдением врачей, но сегодня вечером или завтра с утра планируется перевести ее в общую палату. Абсолютно точно ее жизни и здоровью ничего не угрожает – никаких травм или следов насилия нет", - сказал собеседник агентства.
В облминздраве уточнили, что около суток девочка ничего не ела и не пила, замерзла, что привело к переохлаждению организма и обезвоживанию.
В поисках малолетней были задействованы более 200 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, спасатели, волонтеры.
Поиски пропавшего в Новосибирской области 8-летнего Кости Кривошеева
21 ноября 2019, 16:19Акценты
Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
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Следственный комитет РФНовосибирская областьРоссияПроисшествия
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