Врачи рассказали о состоянии найденной в Новосибирской области девочки

НОВОСИБИРСК, 17 янв – РИА Новости. Найденная в городе Карасуке Найденная в городе Карасуке Новосибирской области десятилетняя девочка около суток не ела и не пила, получила переохлаждение, но ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил РИА Новости представитель облминздрава.

Ранее сообщалось, что полиция и волонтеры в Новосибирской области разыскивали десятилетнюю девочку, которая в городе Карасук вышла из музыкальной школы на улице Совхозной и пропала. С учетом длительного отсутствия сведений о месте нахождения девочки следователи СК РФ возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Девочку в ночь на пятницу в подвале одного из общежитий Карасука нашел волонтер, в отношении нее не совершалось никаких преступлений, уточнили в СК. Выясняется причина самовольного ухода.

"Пока девочка находится в реанимации под наблюдением врачей, но сегодня вечером или завтра с утра планируется перевести ее в общую палату. Абсолютно точно ее жизни и здоровью ничего не угрожает – никаких травм или следов насилия нет", - сказал собеседник агентства.

В облминздраве уточнили, что около суток девочка ничего не ела и не пила, замерзла, что привело к переохлаждению организма и обезвоживанию.