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Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы
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РИА Новости

Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы

08:54 17.01.2020 (обновлено: 13:11 17.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловБанковская карта международной платежной системы MasterCard
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.
Среди опасностей, о которых стоит помнить пользователям банкоматов, эксперты перечислили скиммеры — считывающие данные накладки на картоприемники, запоминающие пин-коды накладные клавиатуры и скрытые камеры. В этом случае клиентам банка следует внимательно проверять, не установлены ли на банкомат посторонние устройства.
При этом специалисты указывают на то, что появляется все больше мошенников, использующих методы социальной инженерии. Так, злоумышленники часто "забывают" карту в картоприемнике и обвиняют вытащившего ее из банкомата человека в воровстве денег с его счета. Мошенников можно отпугнуть, вызвав полицию.
Другой распространенный способ мошенничества — звонки и сообщения якобы из службы безопасности "банка", когда клиента просят приехать к банкомату, чтобы "повысить безопасность", "сменить пароль" и прочее. В итоге банковская карта привязывается к чужому номеру телефона, что позволяет преступникам вывести деньги.
Центр цифровой экспертизы Роскачества советует пользоваться банкоматами, установленными в самих банках, поскольку злоумышленники не хотят попадаться на глаза сотрудникам.
Кроме того, важно подключить смс-оповещение о проводимых транзакциях и установить ограничение на сумму снятия. Эти действия помогут не потерять крупную сумму денег даже при удавшемся мошенничестве.
Человек разговаривает по телефону
30 октября 2019, 17:56
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
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РоскачествоОбщество
Популярные комментарии
Насмешили они всех! Нынче при этой власти крогом одно мошенничество: в магазинах, в банках, в разных администрациях и министерствах... Ну, клоуны, нашли чем удивить народ. Лучше бы боролись с ними, а не делали вид, что борются.
17 января, 11:39
VTVass1ly Terkin
24001014
почему банкоматы не усовершенствуют от этого всего? или дешевле через РИА?
17 января, 09:09
Misha Mishankov
931002
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