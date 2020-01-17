Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Роскачестве рассказали , как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.

Среди опасностей, о которых стоит помнить пользователям банкоматов, эксперты перечислили скиммеры — считывающие данные накладки на картоприемники, запоминающие пин-коды накладные клавиатуры и скрытые камеры. В этом случае клиентам банка следует внимательно проверять, не установлены ли на банкомат посторонние устройства.

При этом специалисты указывают на то, что появляется все больше мошенников, использующих методы социальной инженерии. Так, злоумышленники часто "забывают" карту в картоприемнике и обвиняют вытащившего ее из банкомата человека в воровстве денег с его счета. Мошенников можно отпугнуть, вызвав полицию.

Другой распространенный способ мошенничества — звонки и сообщения якобы из службы безопасности "банка", когда клиента просят приехать к банкомату, чтобы "повысить безопасность", "сменить пароль" и прочее. В итоге банковская карта привязывается к чужому номеру телефона, что позволяет преступникам вывести деньги.

Центр цифровой экспертизы Роскачества советует пользоваться банкоматами, установленными в самих банках, поскольку злоумышленники не хотят попадаться на глаза сотрудникам.