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В ДТП под Саратовом погибли двое граждан Узбекистана
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РИА Новости

В ДТП под Саратовом погибли двое граждан Узбекистана

08:49 17.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 17 янв – РИА Новости. Двое граждан Узбекистана погибли, еще трое госпитализированы в ДТП на трассе в Саратовской области, сообщает в пятницу узбекистанский МИД.
В четверг на трассе в Татищевском районе столкнулись автомобиль "Волга" и минивэн Hyundai, в котором ехали иностранцы. В результате ДТП водитель "Волги" и трое человек из минивэна погибли, а еще пять человек из минивэна госпитализированы. В пресс-службе областной прокуратуры РИА Новости ранее сообщили, что водитель и все семеро пассажиров минивэна, трое из которых погибли, являются гражданами Узбекистана.
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"Шестнадцатого января на территории Саратовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в котором находились восемь человек, в том числе пять граждан Узбекистана, из них двое скончались, трое госпитализированы в областную клиническую больницу Саратова", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Генконсульство республики в Казани взяло ситуацию на контроль, поддерживает постоянный контакт с правоохранительными органами и медицинским учреждением, добавили в МИД Узбекистана.
По предварительным данным следствия, ДТП мог спровоцировать водитель минивэна, гражданин Узбекистана.
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УзбекистанСаратовская областьПроисшествия
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