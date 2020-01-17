В ДТП под Саратовом погибли двое граждан Узбекистана

В четверг на трассе в Татищевском районе столкнулись автомобиль "Волга" и минивэн Hyundai, в котором ехали иностранцы. В результате ДТП водитель "Волги" и трое человек из минивэна погибли, а еще пять человек из минивэна госпитализированы. В пресс-службе областной прокуратуры РИА Новости ранее сообщили, что водитель и все семеро пассажиров минивэна, трое из которых погибли, являются гражданами Узбекистана.