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В Оренбуржье участок трассы М-5 остается закрытым из-за метели
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РИА Новости

В Оренбуржье участок трассы М-5 остается закрытым из-за метели

08:47 17.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД
Работа сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
УФА, 17 янв - РИА Новости. Участок федеральной трассы М-5 в Оренбургской области остается закрытым для всех видов транспорта из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает ГУ МЧС РФ по Оренбургской области.
Из-за обильного снегопада, метели и сильного ветра 16 января федеральное управление автомобильными дорогами "Приуралье" прекратило движение для всех типов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Оренбург – Орск - Подъезд к пункту пропуска "Орск" - населенный пункт Краснощеково – Гай". Кроме того, было ограничено движение на участке автодороги Каменноозерное – Медногорск.

"В связи с метелью и ограничением видимости продлено прекращение движения для всех типов транспортных средств на участке автомобильных дорог общего пользования Оренбург - Орск с 170-го по 260-й километр, а также с 177-го по 184-й километр дороги Каменноозерное-Медногорск", - сообщает ГУ МЧС России по Оренбургской области.

По прогнозу синоптиков, 17 января местами по области ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 26 метров в секунду, заносы на дорогах и гололёд.
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