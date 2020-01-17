В Оренбуржье участок трассы М-5 остается закрытым из-за метели

"В связи с метелью и ограничением видимости продлено прекращение движения для всех типов транспортных средств на участке автомобильных дорог общего пользования Оренбург - Орск с 170-го по 260-й километр, а также с 177-го по 184-й километр дороги Каменноозерное-Медногорск", - сообщает ГУ МЧС России по Оренбургской области.