Россия увеличила вложения в американские гособлигации

Всего они составляют 11,491 миллиарда долларов, из которых 8,512 миллиарда приходятся на краткосрочные бумаги и 2,979 миллиарда — на долгосрочные.

Вложения в американские облигации увеличиваются с сентября, то есть четвертый месяц подряд. До того, в 2018 году, Россия в основном их сокращала.

Тем не менее она не входит даже в тридцатку крупнейших держателей американского долга. Первое место в этом списке по-прежнему занимает Япония: ее вложения составляют 1,161 триллиона долларов, хотя за месяц и сократились на 7,2 миллиарда. Далее идет Китай с 1,089 триллиона долларов (минус 12,4 миллиарда). На третьем месте Великобритания, вложения которой составляют 328,6 миллиарда долларов (за месяц они сократились на 5,5 миллиарда).