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Россия увеличила вложения в американские гособлигации
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РИА Новости

Россия увеличила вложения в американские гособлигации

08:39 17.01.2020 (обновлено: 13:47 17.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В ноябре российские вложения в американские государственные ценные бумаги выросли на 794 миллиона долларов, свидетельствуют данные Министерства финансов США.
Всего они составляют 11,491 миллиарда долларов, из которых 8,512 миллиарда приходятся на краткосрочные бумаги и 2,979 миллиарда — на долгосрочные.
Вложения в американские облигации увеличиваются с сентября, то есть четвертый месяц подряд. До того, в 2018 году, Россия в основном их сокращала.
Тем не менее она не входит даже в тридцатку крупнейших держателей американского долга. Первое место в этом списке по-прежнему занимает Япония: ее вложения составляют 1,161 триллиона долларов, хотя за месяц и сократились на 7,2 миллиарда. Далее идет Китай с 1,089 триллиона долларов (минус 12,4 миллиарда). На третьем месте Великобритания, вложения которой составляют 328,6 миллиарда долларов (за месяц они сократились на 5,5 миллиарда).
Работа Нью-Йоркской фондовой биржи
17 октября 2019, 10:54Сказано в эфире
Эксперт объяснил, почему Россия увеличила вложения в гособлигации СШАРоссийские вложения в государственные ценные бумаги США выросли на 800 млн долларов. В эфире радио Sputnik эксперт Михаил Беляев рассказал, не противоречат ли эти вложения взятому курсу на дедолларизацию.
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Министерство финансов СШАРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Все правильно, врагов нужно финансировать, а собственное население грабить.
17 января, 08:46
МСМаксим Солдусов
118120934
Инвестиции в США это дань которую США возложили на Россию. Это на Аляске каждый житель получил от продажи газа и нефти по 1000 баксов, а у нас повышение налогов и платы за газ и бензин
17 января, 08:57
Ю.Юрий .
93302311
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