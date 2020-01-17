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Посадку самолета на недействующую полосу в Домодедово сняли на видео
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РИА Новости

Посадку самолета на недействующую полосу в Домодедово сняли на видео

08:31 17.01.2020 (обновлено: 09:23 17.01.2020)
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Один из пассажиров рейса Сабетта (Ямал) — Москва авиакомпании "ИрАэро" снял на видео посадку самолета на недействующую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Домодедово.
На кадрах, опубликованных телеканалом РЕН ТВ, видны снижение, посадка и торможение по ВПП.
Инцидент произошел накануне: лайнер сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи аэропорта Домодедово. По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
СК начал доследственную проверку.
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Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Домодедово (аэропорт)ИрАэроПроисшествия
Популярные комментарии
посадили машину и хорошо, главное что люди не пострадали, а посадка в подобном режиме просто так не делается
17 января, 10:12
Андрей Филин
3900002
Как по мне, так в каждом аэропорту должны быть свободные ВПП, что бы иметь возможность для аварийной посадки самолёта.
17 января, 09:08
Вячеслав Гаджиев
3100004
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