Посадку самолета на недействующую полосу в Домодедово сняли на видео

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Один из пассажиров рейса Сабетта (Ямал) — Москва авиакомпании "ИрАэро" снял на видео посадку самолета на недействующую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Домодедово.
На кадрах, опубликованных телеканалом РЕН ТВ, видны снижение, посадка и торможение по ВПП.
Инцидент произошел накануне: лайнер сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи аэропорта Домодедово. По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
СК начал доследственную проверку.
12 января, 20:57ТуризмЭксперты раскрыли правду о кислородных масках в самолете