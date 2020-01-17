Южная Корея и США будут координировать межкорейское сотрудничество

Ранее сообщалось, что спецпредставитель МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун с 15 по 18 января посетит Вашингтон, чтобы обсудить ситуацию на Корейском полуострове и перспективы межкорейского сотрудничества со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Биганом. Предметом координации между Сеулом и Вашингтоном, в частности, может стать вопрос о разрешении индивидуальных туристических туров в КНДР.

"Биган и я договорились, что впредь Южная Корея и США будут продолжать проводить тесные консультации по проектам межкорейского сотрудничества. Мы только начинаем", - заявил Ли До Хун журналистам в Вашингтоне.

Он пояснил, что хотя отдельные туры не подпадают под запрет в связи с международными санкциями в отношении КНДР, они могут вызвать "незначительные вопросы" с точки зрения того, какие предметы туристам разрешено привозить в Северную Корею. "Я думаю, что мы можем работать над тем, чтобы избежать недоразумений, консультируясь с экспертами и контролируя этот вопрос", - сказал Ли До Хун.