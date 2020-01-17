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Южная Корея и США будут координировать межкорейское сотрудничество
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РИА Новости

Южная Корея и США будут координировать межкорейское сотрудничество

08:26 17.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКорейская демилитаризованная зона в окрестностях уезда Косон-гун
Корейская демилитаризованная зона в окрестностях уезда Косон-гун
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Корейская демилитаризованная зона в окрестностях уезда Косон-гун. Архивное фото
СЕУЛ, 17 янв – РИА Новости. Южная Корея и США договорились в четверг тесно координировать возможные межкорейские проекты на фоне застопорившихся ядерных переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном, передает агентство Рёнхап со ссылкой на спецпредставителя Южной Кореи по КНДР Ли До Хуна.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун с 15 по 18 января посетит Вашингтон, чтобы обсудить ситуацию на Корейском полуострове и перспективы межкорейского сотрудничества со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Биганом. Предметом координации между Сеулом и Вашингтоном, в частности, может стать вопрос о разрешении индивидуальных туристических туров в КНДР.

"Биган и я договорились, что впредь Южная Корея и США будут продолжать проводить тесные консультации по проектам межкорейского сотрудничества. Мы только начинаем", - заявил Ли До Хун журналистам в Вашингтоне.

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Он пояснил, что хотя отдельные туры не подпадают под запрет в связи с международными санкциями в отношении КНДР, они могут вызвать "незначительные вопросы" с точки зрения того, какие предметы туристам разрешено привозить в Северную Корею. "Я думаю, что мы можем работать над тем, чтобы избежать недоразумений, консультируясь с экспертами и контролируя этот вопрос", - сказал Ли До Хун.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе новогодней пресс-конференции заявил, что Южная Корея может попросить исключения из санкций ООН для тех проектов сотрудничества с КНДР, где это потребуется. В своем новогоднем обращении он также отмечал важность реализации проектов межкорейского сотрудничества, в том числе возобновление работы туристического комплекса Кымгансан и промышленного комплекса Кэсон.
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Южная КореяКНДРСШАВ мире
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