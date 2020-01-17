Село в Хабаровском крае осталось без воды из-за аварии

ХАБАРОВСК , 17 янв - РИА Новости. Дома и социальные объекты остались без воды в селе Богородское Дома и социальные объекты остались без воды в селе Богородское Хабаровского края из-за аварии на трубопроводе, введен режим ЧС, сообщает правительство региона.

Уточняется, что порыв на трубопроводе произошел еще 13 января, в системе водоснабжения снизили давление, подача воды упала до критических отметок.

"Заложниками ситуации стали жильцы 30 многоквартирных домов, а также социальные учреждения: два детсада, школа, детский дом, больница и тубдиспансер. Оперативно найти порыв не удалось, поэтому с 16 января в Богородском был введен режим ЧС. Для людей организован подвоз питьевой воды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время водоснабжение восстановлено в 28 домах и двух соцучреждениях. Без воды остаются 2 дома и 4 соцобъекта.