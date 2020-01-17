Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T08:17+0300
https://ria.ru/20200117/1563523407.html
Село в Хабаровском крае осталось без воды из-за аварии
https://cdn23.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_0:36:3072:1764_1036x0_80_0_0_c098f7e0b49a85fe9f75210f5776aa88.jpg
РИА Новости

Село в Хабаровском крае осталось без воды из-за аварии

08:17 17.01.2020
190
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС. Архивное фото
ХАБАРОВСК , 17 янв - РИА Новости. Дома и социальные объекты остались без воды в селе Богородское Хабаровского края из-за аварии на трубопроводе, введен режим ЧС, сообщает правительство региона.
Уточняется, что порыв на трубопроводе произошел еще 13 января, в системе водоснабжения снизили давление, подача воды упала до критических отметок.
Автомобиль украинской полиции в Киеве
14 января, 14:17
В Киеве возбудили дело из-за крупной аварии на теплосети
"Заложниками ситуации стали жильцы 30 многоквартирных домов, а также социальные учреждения: два детсада, школа, детский дом, больница и тубдиспансер. Оперативно найти порыв не удалось, поэтому с 16 января в Богородском был введен режим ЧС. Для людей организован подвоз питьевой воды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время водоснабжение восстановлено в 28 домах и двух соцучреждениях. Без воды остаются 2 дома и 4 соцобъекта.
Сообщается, что место порыва продолжают искать. Бригады ООО "Богородское ТЭЦ" в ближайшие сутки планируют закончить обследование всех колодцев, а также трубопровода, который тянется через населенный пункт. Полностью аварию предполагается устранить до конца недели.
000000
Обсудить 0
Хабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Автомобили скорой помощи
В ДТП под Саратовом погибли двое граждан Узбекистана
Батарея
Под Саратовом около девяти тысяч человек остались без отопления
Обесточенные высоковольтные линии электропередачи
В Оренбургской области восемь населенных пунктов остались без света
Сбор урожая алычи в садах опытно-производственного хозяйства Центральное Краснодарского края
В Европе растет интерес к российским продуктам, заявили в РЭЦ
Картина Профиль женщины 1881 авторства Жана-Луи Форена
Германия вернет наследникам три работы, украденные нацистами
Работа сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД
В Оренбуржье участок трассы М-5 остается закрытым из-за метели
Дмитрий Медведев и Мухаммедкалый Абылгазиев
В Киргизии поблагодарили Медведева за вклад в развитие отношений
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Санкт-Петербурге семь человек пострадали в ДТП с автобусом
Корейская демилитаризованная зона в окрестностях уезда Косон-гун
Южная Корея и США будут координировать межкорейское сотрудничество
Вид на Сеул
Сеул не обсуждает с США отправку войск на Ближний Восток
Украшение новогодней елки на Соборной площади Кремля
Из древесины главной кремлевской елки сделают сувениры ко Дню Победы
Продажа мяса
Диетолог рассказала, чем опасно для человека мясо
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа
В Финляндии рассказали о потоке граждан через границу с Россией
Вид на Московский Кремль
Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве в пятницу
Уголь
В ЕАО создали запас топлива для котельных на 40 дней
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Пригожин раскритиковал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:22Стало известно, какие навыки будут у Джокера в игре Mortal Combat 11
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния