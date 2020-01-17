В Европе растет интерес к российским продуктам, заявили в РЭЦ

"Уже сказываются те усилия, которые сделаны и в регионах, и в центральном офисе не только РЭЦ, но и минсельхоза по продвижению продукции российского АПК в Германию. Растет экспорт и по номенклатуре, и по объемам. Растет участие регионов, они по-своему воспринимают ситуацию в том, как развиваться, мы видим, кому и как помогать", - заявил Жук в преддверии начала работы международной сельско-хозяйственной выставки "Зеленая неделя" в Берлине.
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Он подчеркнул, что "Зеленая неделя" не разовое событие, а системное мероприятие, которое ведет к развитию сотрудничества путем выстраивания прямых связей между бизнесменами двух стран. "Это не рядовое событие и внимание минсельхоза и РЭЦ будет только нарастать", - добавил он.
По словам собеседника агентства, РЭЦ рассчитывает сделать так, чтобы регионы и бизнесмены настраивались на системную работу по выстраиванию работы с немецкими партнерами и регулярно участвовали в ярмарке и аналогичных мероприятиях.
Отвечая на вопрос, как сказались санкции и контрсанкции на динамику и структуру сельскохозяйственного товарооборота России и Германии, Жук подчеркнул, что "мир меняется и очень сильно".
"И торговые войны, снижение торговой активности - это в целом по миру происходит. Ситуация меняется сильно и энергично, поэтому заведомо можно сказать, что ситуация не будет стабильной - и по группе товаров, и по объемам. Всплывают определенные зоны интересов, например, экологически чистых продуктов, чистых кормов - это то, чем Россия может не только удивить, но и удовлетворить интересы и западных, и восточных компаний. Поэтому наша ориентация сегодня, скорее, носит заявительный характер - мы заявляем, что по многим видам товаров мы готовы к расширению экспорта", - рассказал представитель РЭЦ.
Международная сельскохозяйственная выставка "Зеленая неделя" (Grüne Woche) откроется для посетителей в пятницу, 17 января. Она пройдет в 85-й раз в столице Германии при участии более 1800 компаний, в рамках форума запланированы около 300 мероприятий. Делегации из более чем 100 стран примут участие в работе выставки. Страной-партнером в этом году выступает Хорватия. Россия представлена обширной делегацией из руководителей ряда регионов (Калининградская, Ростовская, Белгородская области, Краснодарский край), министерства сельского хозяйства и предпринимателей.
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