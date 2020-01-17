Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T08:17+0300
https://ria.ru/20200117/1563523348.html
В Европе растет интерес к российским продуктам, заявили в РЭЦ
https://cdn22.img.ria.ru/images/155608/18/1556081826_0:67:3072:1795_1036x0_80_0_0_73e52833b2f4b0c2c380aea0c2f54ee1.jpg
РИА Новости

В Европе растет интерес к российским продуктам, заявили в РЭЦ

08:17 17.01.2020
939
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСбор урожая алычи в садах опытно-производственного хозяйства "Центральное" Краснодарского края
Сбор урожая алычи в садах опытно-производственного хозяйства Центральное Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сбор урожая алычи в садах опытно-производственного хозяйства "Центральное" Краснодарского края. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Европейские компании проявляют интерес к российской экологической чистой продукции сельско-хозяйственных компаний, заявил РИА Новости старший вице-президент РЭЦ Игорь Жук.
"Уже сказываются те усилия, которые сделаны и в регионах, и в центральном офисе не только РЭЦ, но и минсельхоза по продвижению продукции российского АПК в Германию. Растет экспорт и по номенклатуре, и по объемам. Растет участие регионов, они по-своему воспринимают ситуацию в том, как развиваться, мы видим, кому и как помогать", - заявил Жук в преддверии начала работы международной сельско-хозяйственной выставки "Зеленая неделя" в Берлине.
Покупатели в одном из гипермаркетов
9 декабря 2019, 08:21
Роскачество утвердило первые нацстандарты "зеленой" продукции
Он подчеркнул, что "Зеленая неделя" не разовое событие, а системное мероприятие, которое ведет к развитию сотрудничества путем выстраивания прямых связей между бизнесменами двух стран. "Это не рядовое событие и внимание минсельхоза и РЭЦ будет только нарастать", - добавил он.
По словам собеседника агентства, РЭЦ рассчитывает сделать так, чтобы регионы и бизнесмены настраивались на системную работу по выстраиванию работы с немецкими партнерами и регулярно участвовали в ярмарке и аналогичных мероприятиях.
Отвечая на вопрос, как сказались санкции и контрсанкции на динамику и структуру сельскохозяйственного товарооборота России и Германии, Жук подчеркнул, что "мир меняется и очень сильно".
"И торговые войны, снижение торговой активности - это в целом по миру происходит. Ситуация меняется сильно и энергично, поэтому заведомо можно сказать, что ситуация не будет стабильной - и по группе товаров, и по объемам. Всплывают определенные зоны интересов, например, экологически чистых продуктов, чистых кормов - это то, чем Россия может не только удивить, но и удовлетворить интересы и западных, и восточных компаний. Поэтому наша ориентация сегодня, скорее, носит заявительный характер - мы заявляем, что по многим видам товаров мы готовы к расширению экспорта", - рассказал представитель РЭЦ.
Международная сельскохозяйственная выставка "Зеленая неделя" (Grüne Woche) откроется для посетителей в пятницу, 17 января. Она пройдет в 85-й раз в столице Германии при участии более 1800 компаний, в рамках форума запланированы около 300 мероприятий. Делегации из более чем 100 стран примут участие в работе выставки. Страной-партнером в этом году выступает Хорватия. Россия представлена обширной делегацией из руководителей ряда регионов (Калининградская, Ростовская, Белгородская области, Краснодарский край), министерства сельского хозяйства и предпринимателей.
Фрагмент оборудования на заводе по производству удобрений
9 декабря 2019, 19:06
Производители и поставщики "зеленой продукции" в РФ создают ассоциацию
2320010
Обсудить 2
Российский экспортный центр (РЭЦ)Игорь ЖукРоссияБерлин (город)Экономика
Рекомендуем
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа
В Финляндии рассказали о потоке граждан через границу с Россией
Министерство финансов США в Вашингтоне
Россия увеличила вложения в американские гособлигации
Хранилище сжиженного природного газа в порту Сабетта
Газовые гиганты России объединяются для участия в разделе мира
Фотоаппараты Зенит на Женевском автосалоне
В России начались розничные продажи обновленного фотоаппарата "Зенит"
Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Варшавско-Познанская наступательная операция частей Красной Армии и Войска Польского .14—17 января 1945 г
Политолог назвал историческую причину ненависти Польши к России
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Международная сельскохозяйственная выставка Зеленая неделя в Берлине
Немецкий министр посетила российский стенд на "Зеленой неделе"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Медведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер Украины написал заявление об отставке
Ребенок в больнице
Врачи рассказали о состоянии найденной в Новосибирской области девочки
Город Пекин
В Китае заявили об уверенном сохранении статуса второй экономики мира
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков в перерыве заседания Совета Федерации РФ
Пушков высмеял возвращение Украины в ПАСЕ
Сельскохозяйственная выставка
Россия примет участие в выставке "Зеленая неделя" в Берлине
Дмитрий Медведев и Мухаммедкалый Абылгазиев
В Киргизии поблагодарили Медведева за вклад в развитие отношений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Пригожин раскритиковал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:22Стало известно, какие навыки будут у Джокера в игре Mortal Combat 11
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния