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Погода в Москве в четверг побила рекорд 95-летней давности
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РИА Новости

Погода в Москве в четверг побила рекорд 95-летней давности

08:11 17.01.2020 (обновлено: 13:00 17.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква. 16 января 2020
Москва. 16 января 2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Москва. 16 января 2020
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Температура воздуха в Москве накануне побила рекорд тепла 95-летней давности, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Вчера максимум температуры был за 22 часа плюс 3,2, то есть на одну десятую, а ночью в 4 часа было 3,3", — сказал собеседник агентства.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в 1925 году в Москве 16 января было плюс 3,1 градуса тепла.
Синенков добавил, что в пятницу в Москве ожидается облачная с прояснениями погода и небольшие осадки.
"Рекорд для сегодняшнего дня плюс 4,1, а мы ожидаем плюс два-четыре, то есть близко к рекорду, будем следить", — сказал ученый.
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Александр СиненковМихаил ЛеусМоскваОбщество
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