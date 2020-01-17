Погода в Москве в четверг побила рекорд 95-летней давности

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Температура воздуха в Москве накануне побила рекорд тепла 95-летней давности, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Вчера максимум температуры был за 22 часа плюс 3,2, то есть на одну десятую, а ночью в 4 часа было 3,3", — сказал собеседник агентства.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в 1925 году в Москве 16 января было плюс 3,1 градуса тепла.
Синенков добавил, что в пятницу в Москве ожидается облачная с прояснениями погода и небольшие осадки.
"Рекорд для сегодняшнего дня плюс 4,1, а мы ожидаем плюс два-четыре, то есть близко к рекорду, будем следить", — сказал ученый.
13 января, 14:50"Такого не было никогда": синоптики рассказали о погоде в январе