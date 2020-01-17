В Киргизии поблагодарили Медведева за вклад в развитие отношений

БИШКЕК, 17 янв - РИА Новости. Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поблагодарил бывшего главу российского правительства Дмитрия Медведева за вклад в развитие киргизско-российских отношений, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе кабмина республики.
Как сообщается, состоялся телефонный разговор между Медведевым и Абылгазиевым.
“В ходе разговора Мухаммедкалый Абылгазиев поблагодарил Дмитрия Медведева за плодотворную совместную работу на посту председателя правительства России. Премьер подчеркнул его личный вклад в дело развития киргизско-российских отношений и реализацию совместных проектов в различных сферах”, - заявили в пресс-службе.
По данным аппарата киргизского кабмина, особое внимание Абылгазиев уделил совместной конструктивной работе по продвижению идеи евразийской интеграции. Он отметил, что в Киргизии высоко ценят личный вклад Медведева в укрепление стратегического партнерства и союзничества между странами.
“Премьер подтвердил готовность к продолжению товарищеского диалога и конструктивной работы, и выразил уверенность в том, что решительность, дальновидность и накопленный опыт Дмитрия Медведева будут и дальше служить интересам развития и укрепления Российской Федерации, а также дальнейшего углубления киргизско-российского сотрудничества”, - подчеркнули в пресс-службе.
Президент РФ Владимир Путин в среду принял отставку правительства Медведева. Ранее российский лидер ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на эту должность Медведева, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
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