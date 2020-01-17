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Сеул не обсуждает с США отправку войск на Ближний Восток
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РИА Новости

Сеул не обсуждает с США отправку войск на Ближний Восток

07:46 17.01.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул
Вид на Сеул
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Вид на Сеул
СЕУЛ, 17 янв – РИА Новости. Южная Корея и США не обсуждают отправку южнокорейских войск на Ближний Восток в ходе переговоров о разделе расходов на оборону, передает агентство Рёнхап со ссылкой на главу южнокорейской делегации бывшего зампредседателя финансового комитета министерства финансов РК Чон Ын Бо.
Ранее сообщалось, что Республика Корея может в начале 2020 года направить группировку войск для участия в возглавляемой США операции по защите свободы судоходства в Ормузском проливе и что такое решение рассматривается в качестве компенсации вместо резкого увеличения доли Южной Кореи в расходах США на оборону Корейского полуострова.
"Мы не обсуждаем размещение войск в Ормузском проливе или что-либо еще, выходящее за рамки соглашения (о разделе расходов) SMA. Мы не обсуждаем ничего, кроме тех аспектов, которые связаны с нашим вкладом в альянс", - заявил Чон Ын Бо.
Он уточнил, что Южная Корея в переговорах делает упор на закупки вооружений у США как фактор своего вклада в развитие альянса, но опроверг сообщения о том, что обе стороны обсуждают конкретные закупки вооружений или возможность внесения платежей из бюджета министерства обороны РК в качестве платы за размещение американского контингента на полуострове.
Шестой раунд переговоров о разделе расходов на оборону с США прошел в Вашингтоне 14-15 января.
С 1991 года Республика Корея возмещает Вашингтону по специальному соглашению часть расходов на содержание военных США в Южной Корее. Выплаты в 2019 году составили 870 миллионов долларов, но США требуют повышения доли Южной Кореи.
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Ормузский проливЮжная КореяСШАВ мире
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