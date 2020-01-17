Сеул не обсуждает с США отправку войск на Ближний Восток

СЕУЛ, 17 янв – РИА Новости. Южная Корея и США не обсуждают отправку южнокорейских войск на Ближний Восток в ходе переговоров о разделе расходов на оборону, передает агентство Рёнхап со ссылкой на главу южнокорейской делегации бывшего зампредседателя финансового комитета министерства финансов РК Чон Ын Бо.

Ранее сообщалось, что Республика Корея может в начале 2020 года направить группировку войск для участия в возглавляемой США операции по защите свободы судоходства в Ормузском проливе и что такое решение рассматривается в качестве компенсации вместо резкого увеличения доли Южной Кореи в расходах США на оборону Корейского полуострова.

"Мы не обсуждаем размещение войск в Ормузском проливе или что-либо еще, выходящее за рамки соглашения (о разделе расходов) SMA. Мы не обсуждаем ничего, кроме тех аспектов, которые связаны с нашим вкладом в альянс", - заявил Чон Ын Бо.

Он уточнил, что Южная Корея в переговорах делает упор на закупки вооружений у США как фактор своего вклада в развитие альянса, но опроверг сообщения о том, что обе стороны обсуждают конкретные закупки вооружений или возможность внесения платежей из бюджета министерства обороны РК в качестве платы за размещение американского контингента на полуострове.

Шестой раунд переговоров о разделе расходов на оборону с США прошел в Вашингтоне 14-15 января.