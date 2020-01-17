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2020-01-17T11:50+0300
https://ria.ru/20200117/1563522208.html
Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли живой
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РИА Новости

Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли живой

07:07 17.01.2020 (обновлено: 11:50 17.01.2020)
62439
© Фото : СУСК РФ по Новосибирской областиОбщежитие, в подвале которого была обнаружена пропавшая в городе Карасук 10-летняя девочка
Общежитие, в подвале которого была обнаружена пропавшая в городе Карасук 10-летняя девочка
© Фото : СУСК РФ по Новосибирской области
Общежитие, в подвале которого была обнаружена пропавшая в городе Карасук 10-летняя девочка
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Десятилетнюю девочку, которая пропала в среду в городе Карасуке Новосибирской области, нашли живой. Об этом РИА Новости сообщили в ГУ МВД и следственном управлении СК по региону.
На странице поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск" в комментариях уточняется, что ее обнаружили в подвале одного из общежитий без сознания.
Представитель областного Минздрава рассказал агентству, что ребенок около суток ничего не ел и не пил, получил переохлаждение, однако угрозы жизни и здоровью нет.

"Пока девочка находится в реанимации под наблюдением врачей, но сегодня вечером или завтра с утра планируется перевести ее в общую палату. <...> Никаких травм или следов насилия нет", — уточнил собеседник.

По данным местных СМИ, ребенка удалось найти с помощью собаки одного из местных охотников, которая взяла след.
"Будут установлены причины самовольного ухода, исследованы условия воспитания и отношения в семье", — отметили в управлении СК.
Девочка пропала днем 15 января, после того как вышла из музыкальной школы на Совхозной улице. Ее искали полицейские, спасатели и волонтеры, всего более 200 человек. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего.
Поиски пропавшего в Новосибирской области 8-летнего Кости Кривошеева
21 ноября 2019, 16:19Акценты
Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
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Новосибирская областьПроисшествия
Популярные комментарии
А что весной будит когда все эти неудовлетворённый неадекватны активизируются, в этой стране заработать денег на нормальные отнашения большинство не могут, вот крыша и едет. В царской России даже кадетам деньги на жриц любви выделяли чтобы такого не было
17 января, 07:47
GAGasan Abdurahban ibn hatab
0030137
Собаке- спасаке УРА!
17 января, 08:33
Павел Монахов
3420000
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