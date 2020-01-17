Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли живой

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Десятилетнюю девочку, которая пропала в среду в городе Карасуке Новосибирской области, нашли живой. Об этом РИА Новости сообщили в ГУ МВД и следственном управлении СК по региону.
На странице поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск" в комментариях уточняется, что ее обнаружили в подвале одного из общежитий без сознания.
Представитель областного Минздрава рассказал агентству, что ребенок около суток ничего не ел и не пил, получил переохлаждение, однако угрозы жизни и здоровью нет.
"Пока девочка находится в реанимации под наблюдением врачей, но сегодня вечером или завтра с утра планируется перевести ее в общую палату. <...> Никаких травм или следов насилия нет", — уточнил собеседник.
По данным местных СМИ, ребенка удалось найти с помощью собаки одного из местных охотников, которая взяла след.
"Будут установлены причины самовольного ухода, исследованы условия воспитания и отношения в семье", — отметили в управлении СК.
Девочка пропала днем 15 января, после того как вышла из музыкальной школы на Совхозной улице. Ее искали полицейские, спасатели и волонтеры, всего более 200 человек. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего.
21 ноября 2019, 16:19АкцентыГлавное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.