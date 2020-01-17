В Крыму поддержали приоритет Конституции над международным правом

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает оправданной идею закрепить норму приоритета Конституции РФ над международным правом.
Президент Владимир Путин в среду в послании Федеральному собранию заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством.
"Эта норма не новая и применима, если есть противоречия с нашей конституцией, которые ущемляют наши права и несут риски и угрозы, к примеру, территориального, экономического и экологического характера. США давно живут по такому принципу", - сказал Константинов журналистам.
По его мнению, Россия не обязана беспрекословно следовать западным установкам.
"Зачем нам один к одному принимать все их требования. Они ведут агрессивную политику по отношению к России. Нам нечего следовать в том фарватере, нужно четко придерживаться своей идентичности, в первую очередь правовой", - заявил спикер крымского парламента.