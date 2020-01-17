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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-17T06:56+0300
https://ria.ru/20200117/1563522088.html
В Крыму поддержали приоритет Конституции над международным правом
https://cdn21.img.ria.ru/images/151236/21/1512362111_0:97:2400:1447_1036x0_80_0_0_32cb30b1cf44c4d2bcf936b6af031a8d.jpg
РИА Новости

В Крыму поддержали приоритет Конституции над международным правом

06:56 17.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Вид на Ялту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает оправданной идею закрепить норму приоритета Конституции РФ над международным правом.
Президент Владимир Путин в среду в послании Федеральному собранию заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством.
"Эта норма не новая и применима, если есть противоречия с нашей конституцией, которые ущемляют наши права и несут риски и угрозы, к примеру, территориального, экономического и экологического характера. США давно живут по такому принципу", - сказал Константинов журналистам.
По его мнению, Россия не обязана беспрекословно следовать западным установкам.
"Зачем нам один к одному принимать все их требования. Они ведут агрессивную политику по отношению к России. Нам нечего следовать в том фарватере, нужно четко придерживаться своей идентичности, в первую очередь правовой", - заявил спикер крымского парламента.
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Послание президента России Федеральному собраниюВерховный Совет КрымаВладимир КонстантиновПолитика
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