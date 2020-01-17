Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T14:05+0300
https://ria.ru/20200117/1563522031.html
В России начались розничные продажи обновленного фотоаппарата "Зенит"
https://cdn24.img.ria.ru/images/155162/44/1551624448_0:21:2000:1146_1036x0_80_0_0_dfd5c12d3d6bfb637fe16aa03ce5e314.jpg
РИА Новости

В России начались розничные продажи обновленного фотоаппарата "Зенит"

06:52 17.01.2020 (обновлено: 14:05 17.01.2020)
8849
© предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"Фотоаппараты "Зенит" на Женевском автосалоне
Фотоаппараты Зенит на Женевском автосалоне
© предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"
Фотоаппараты "Зенит" на Женевском автосалоне. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Розничные продажи легендарных фотоаппаратов "Зенит" в новом исполнении под названием "Зенит М" начались в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Швабе" (входит в Ростех).
Ранее фотоаппараты продавались исключительно онлайн – в интернет-магазине "Зенит" и через официальных партнеров завода-производителя.
"Флагманский бутик Leica в ГУМе начал продажи лимитированной серии фотоаппаратов "Зенит М" с объективом "Зенитар 1/35". Камеры представлены в черном и серебряном цветах", - сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что стоимость "Зенита М" с объективом – 460 тысяч рублей. "Это фиксированная цена для российского рынка, обусловленная значимостью самой камеры и техническими особенностями всех изделий в комплекте", - уточнили в "Швабе".
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев знакомится с новой фотокамерой Zenit M во время посещения Красногорского завода имени С.А. Зверева. 5 октября 2018
5 октября 2018, 14:44
Медведев испытал на журналистах новый фотоаппарат "Зенит М"
Разработчик российского бренда "Зенит" Красногорский завод им. С.А. Зверева (входит в "Швабе") в кооперации с немецким производителем фотокамер и оптики премиум-класса Leica Camera AG создали новую цифровую дальномерную камеру Zenit M с объективом нового поколения. Камера Zenit M разработана на базе камеры Leica M (Type 240), но имеет некоторые отличия в части компонентной базы и программного обеспечения.
Камера оснащена объективом Zenitar 35 mm f/1.0, выполненным из металла и стекла. Он полностью разработан и произведен в России, 100% компонентов и материалов в его составе - российского производства. Объектив создает не требующее обработки изображение с уникальным боке и эффектом софт-фокуса. Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".
"Зенит" - разработанный в Советском Союзе малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат. Разработан на базе дальномерного фотоаппарата "Зоркий", выпускавшегося на КМЗ с 1949 года. Всего за время производства было выпущено несколько миллионов фотоаппаратов "Зенит".
Фотоаппараты Зенит на Женевском автосалоне
7 марта 2019, 15:35
Россия на Женевском автосалоне показала фотоаппарат Zenit M
9610127235
Обсудить 12
Холдинг ШвабеРостехРоссияЭкономика
Популярные комментарии
"Камера Zenit M разработана на базе камеры Leica M (Type 240), но имеет некоторые отличия в части компонентной базы и программного обеспечения." - ну что за немцы! Не могут нормальную камеру сделать, приходится дорабатывать за ними! А так неплохо, неплохо. Такую камеру вполне себе может позволить средний российский олигарх или член нового правительства.
17 января, 07:07
Naum Vygodsky
1941103
Лучше бы организовали в стране обучение на станках с ЧПУ. Система профобразования развалена, найти грамотного наладчика невозможно
17 января, 07:41
Апельсин Заводной
801005
Рекомендуем
Редкий изумруд весом около 0,5 килограмма и стоимостью 55 тысяч долларов, найденный на Мариинском прииске в Свердловской области
В Свердловской области нашли редкий изумруд
Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Варшавско-Познанская наступательная операция частей Красной Армии и Войска Польского .14—17 января 1945 г
Политолог назвал историческую причину ненависти Польши к России
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Медведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол
Вид на планету Земля из космоса
Метеоспутник "Метеор" не был застрахован от удара микрометеороида
Наиболее известные номинанты на лучшего режиссера 92-й церемонии Оскара: Мартин Скорсезе, Квентин Тарантино, Пон Чжун Хо, Сэм Мендес, Тодд Филлипс
Опрос показал, какой фильм россияне считают достойным "Оскара"
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа
В Финляндии рассказали о потоке граждан через границу с Россией
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
СМИ: "Газпром" попросил ФРГ снять ограничения газовой директивы ЕС
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер Украины написал заявление об отставке
Телеведущая Алена Водонаева на премьере фильма Одноклассники.ru: Накликай удачу
Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о "быдле" и маткапитале
Общежитие, в подвале которого была обнаружена пропавшая в городе Карасук 10-летняя девочка
Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли живой
Здание Центрального банка РФ в Москве
Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
СМИ узнали, сколько военных США пострадали при обстреле баз Ираном
Министерство финансов США в Вашингтоне
Россия увеличила вложения в американские гособлигации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Пригожин раскритиковал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:22Стало известно, какие навыки будут у Джокера в игре Mortal Combat 11
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния