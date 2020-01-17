В Китае заявили об уверенном сохранении статуса второй экономики мира

ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Китай по итогам 2019 года сохранил статус второй по размеру экономики мира, заявил глава государственного статистического управления Китая Нин Цзичжэ.

В 2018 году Китай с общим объемом ВВП свыше 90 триллиона юаней (около 13 триллионов долларов) также имел статус второй экономики мира, уступая только США.

Согласно опубликованным в пятницу данным, темпы роста ВВП Китая по итогам 2019 года составили 6,1%, что стало худшим показателем за последние три десятилетия, однако это совпало с официальным прогнозом властей, которые ожидали роста 6-6,5%. Общий объем ВВП составил 99,08 триллиона юаней (14,4 триллиона долларов).