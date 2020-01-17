В Приморье школьница забежала в горящий дом, спасая маленького брата

"Родители были на работе, а девочка оставалась дома с братиком. По хозяйственным делам вышла из дома, потом услышала крики брата, увидела в окнах отблески, подумала, что от солнца. Но мальчик продолжал кричать, и Валерия побежала в дом и увидела, что там уже полыхает, много дыма. Снова выскочила на улицу, думала, разбить ли окно и через него попасть в комнату, где находится брат, или забежать через горящую дверь. Решила бежать через дверь", - сказала директор школы, где учится девочка.