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В Приморье школьница забежала в горящий дом, спасая маленького брата
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РИА Новости

В Приморье школьница забежала в горящий дом, спасая маленького брата

06:27 17.01.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 янв - РИА Новости. Ученица седьмого класса школы в Приморье Валерия Горобец забежала в горящий дом, чтобы спасти своего трехлетнего брата, мальчик не пострадал, а девочка получила ожоги, сообщила РИА Новости директор Воздвиженской средней школы №1 Любовь Кудрявцева.
Случай произошел в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа.
"Родители были на работе, а девочка оставалась дома с братиком. По хозяйственным делам вышла из дома, потом услышала крики брата, увидела в окнах отблески, подумала, что от солнца. Но мальчик продолжал кричать, и Валерия побежала в дом и увидела, что там уже полыхает, много дыма. Снова выскочила на улицу, думала, разбить ли окно и через него попасть в комнату, где находится брат, или забежать через горящую дверь. Решила бежать через дверь", - сказала директор школы, где учится девочка.
По ее словам, комната была задымлена, и девочка на ощупь искала брата, задерживая дыхание.
"Нашла, взяла на руки, прижала к себе и в носках побежала к соседям. Те уже вызвали пожарных и позвонили родителям. Мальчик не пострадал, потому что Валерия его закрыла собой, а у нее - небольшие ожоги на руке и лице. В больницу не обращались, девочка ходит в школу и чувствует себя нормально", - добавила директор школы.
Она уточнила, что Валерии за такой поступок фонд "Сохрани жизнь" подарил телефон, также ее поощрят в МЧС.
"В Уссурийском городском округе такого случая, по-моему, никогда не было. Хотелось бы, чтобы дети и взрослые видели такой пример: девочка сама по себе хрупкая, невысокого роста, худенькая, но смогла взять себя в руки и действовала сознательно", - отметила Кудрявцева.
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