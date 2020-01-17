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Религия и мировоззрение
2020-01-17T06:34+0300
https://ria.ru/20200117/1563521737.html
Врачи рассказали, как окунаться в прорубь незакаленным людям
https://cdn22.img.ria.ru/images/154960/28/1549602858_0:283:3072:2011_1036x0_80_0_0_ff6e9afe25daa45a8c2dc869f3c42891.jpg
РИА Новости

Врачи рассказали, как окунаться в прорубь незакаленным людям

06:20 17.01.2020 (обновлено: 06:34 17.01.2020)
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкМужчина во время крещенских купаний в проруби в Донецке. 19 января 2019
Мужчина во время крещенских купаний в проруби в Донецке. 19 января 2019
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Мужчина во время крещенских купаний в проруби в Донецке. 19 января 2019. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Находиться в воде во время крещенских купаний не закаленным с лета людям можно не более 30 секунд, причем окунаться лучше только до подбородка, а не с головой, чтобы избежать спазма сосудов, угрожающего здоровью, и переохлаждения, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Русская церковь 18-19 января отмечает Крещение Господне (Богоявление) — праздник, который посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель). Название Богоявление напоминает о том, что во время крещения на Христа сошел Святой Дух в виде голубя "и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!". В Крещенский сочельник - 18 января – в храмах совершают чин освящения воды. Существует также народная, а не церковная традиция купаний в прорубях-иорданях - вечером и в ночь перед праздником люди троекратно погружаются в воду.

"Чтобы получить удовольствие от купаний, нужно хоть немножко закаляться в течение года, подготавливаться. Незакаленным людям - не более 30 секунд, чтобы избежать переохлаждения, причем неподготовленным людям лучше не окунаться с головой, а только до подбородка", — рассказала эксперт Лиги здоровья нации, ведущий научный сотрудник Центра профилактической медицины Ольга Молчанова.

Она отметила, что купаться в проруби нельзя людям с обострением хронических заболеваний, простудившимся, с температурой, тем, у кого ишемическая болезнь сердца и тем, кто просто боится.
В свою очередь доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Алексей Умрюхин уточнил, что воздействие холода на организм в целом полезно для здоровья – происходит закаливание, укрепляется иммунитет, появляется бодрость, тренируется сердечно-сосудистая система. Однако нагрузка не должна быть критической для организма, а человек должен получать удовольствие от купания, пояснил врач.
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Чтобы не иметь осложнений после купаний, врачи рекомендуют начинать закаляться с лета. Неподготовленный человек может получить спазм сосудов, ведущий к инсульту и инфаркту, подчеркнула эксперт Лиги здоровья нации, главный научный сотрудник ФГБУ "Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА" России Галина Тарасова.
По ее словам, перепад температуры воздуха и воды не должен превышать десять градусов. Не стоит купаться и сразу после еды, после приема пищи должен пройти хотя бы час, уточнила врач.
"Перед тем, как искупаться в проруби важно сделать какие-то физические упражнения, чтобы разогреться и почувствовать бодрость. После купания предпочтительно растереться полотенцем, необходимо согреться и можно выпить горячий чай", — добавил Умрюхин.
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Религия и мировоззрениеРоссияКрещенские купанияОбщество
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