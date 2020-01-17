Врачи рассказали, как окунаться в прорубь незакаленным людям

Мужчина во время крещенских купаний в проруби в Донецке. 19 января 2019. Архивное фото

Мужчина во время крещенских купаний в проруби в Донецке. 19 января 2019

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Находиться в воде во время Находиться в воде во время крещенских купаний не закаленным с лета людям можно не более 30 секунд, причем окунаться лучше только до подбородка, а не с головой, чтобы избежать спазма сосудов, угрожающего здоровью, и переохлаждения, считают опрошенные РИА Новости врачи.

Русская церковь 18-19 января отмечает Крещение Господне (Богоявление) — праздник, который посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель). Название Богоявление напоминает о том, что во время крещения на Христа сошел Святой Дух в виде голубя "и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!". В Крещенский сочельник - 18 января – в храмах совершают чин освящения воды. Существует также народная, а не церковная традиция купаний в прорубях-иорданях - вечером и в ночь перед праздником люди троекратно погружаются в воду.

"Чтобы получить удовольствие от купаний, нужно хоть немножко закаляться в течение года, подготавливаться. Незакаленным людям - не более 30 секунд, чтобы избежать переохлаждения, причем неподготовленным людям лучше не окунаться с головой, а только до подбородка", — рассказала эксперт Лиги здоровья нации, ведущий научный сотрудник Центра профилактической медицины Ольга Молчанова.

Она отметила, что купаться в проруби нельзя людям с обострением хронических заболеваний, простудившимся, с температурой, тем, у кого ишемическая болезнь сердца и тем, кто просто боится.

В свою очередь доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Алексей Умрюхин уточнил, что воздействие холода на организм в целом полезно для здоровья – происходит закаливание, укрепляется иммунитет, появляется бодрость, тренируется сердечно-сосудистая система. Однако нагрузка не должна быть критической для организма, а человек должен получать удовольствие от купания, пояснил врач.

Чтобы не иметь осложнений после купаний, врачи рекомендуют начинать закаляться с лета. Неподготовленный человек может получить спазм сосудов, ведущий к инсульту и инфаркту, подчеркнула эксперт Лиги здоровья нации, главный научный сотрудник ФГБУ "Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА" России Галина Тарасова.

По ее словам, перепад температуры воздуха и воды не должен превышать десять градусов. Не стоит купаться и сразу после еды, после приема пищи должен пройти хотя бы час, уточнила врач.