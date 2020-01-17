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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-17T06:09+0300
https://ria.ru/20200117/1563521669.html
В Венесуэле прокомментировали разрыв отношений с Гватемалой
https://cdn21.img.ria.ru/images/155327/34/1553273449_0:236:2897:1866_1036x0_80_0_0_a462fa5a61e5e2a2ac7cbf4c61629ae2.jpg
РИА Новости

В Венесуэле прокомментировали разрыв отношений с Гватемалой

06:09 17.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 янв - РИА Новости. Новый президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи, разорвавший отношения с Венесуэлой, "бросился к ногам" главы США Дональда Трампа, считает руководитель МИД латиноамериканской страны Хорхе Арреаса.
Джамматтеи в четверг разорвал дипломатические отношения с Венесуэлой, информировало агентство AGN.
"Итальянский гражданин, который возглавляет братскую республику Гватемала, немедленно бросился к ногам Дональда Трампа. Его правление превратится в плохую шутку, пройдет и зачахнет", - написал Арреаса в Twitter.
В Венесуэле в январе прошлого года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеДональд ТрампМИД ВенесуэлыХорхе АрреасаВенесуэлаГватемала (республика)В мире
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