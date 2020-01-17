В Венесуэле прокомментировали разрыв отношений с Гватемалой

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 янв - РИА Новости. Новый президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи, разорвавший отношения с Венесуэлой, "бросился к ногам" главы США Дональда Трампа, считает руководитель МИД латиноамериканской страны Хорхе Арреаса.
Джамматтеи в четверг разорвал дипломатические отношения с Венесуэлой, информировало агентство AGN.
"Итальянский гражданин, который возглавляет братскую республику Гватемала, немедленно бросился к ногам Дональда Трампа. Его правление превратится в плохую шутку, пройдет и зачахнет", - написал Арреаса в Twitter.
В Венесуэле в январе прошлого года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.