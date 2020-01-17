Метеоспутник "Метеор" не был застрахован от удара микрометеороида

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Метеоспутник Метеоспутник "Метеор-М" номер 2-2, в который в конце прошлого года попал микрометеороид, не был застрахован от ЧП, сообщил в интервью РИА Новости президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков Павел Шутов.

"Аварии из-за попадания метеоритов, столкновения с другими космическими объектами или с "космическим мусором" покрываются классическим полисом космического страхования. Если такая ситуация произошла в период действия страхования, можно заявлять страховой случай и, доказав причины происшествия, рассчитывать на возмещение. Такие выплаты были в страховой практике. Что касается ситуации со спутником "Метеор-М" номер 2-2, во время предполагаемого столкновения с метеоритом срок его страхования уже был завершен", - пояснил он.

По словам Шутова, застрахован был лишь запуск космического аппарата на орбиту. На этот период спутник был застрахован на сумму 4 миллиарда 751 миллион рублей. Изготовление самого спутника, согласно сайту госзакупок, стоило 1 миллиард 213 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что 18 декабря, через 11 дней после принятия спутника в эксплуатацию, на "Метеоре-М" номер 2-2 произошла нештатная ситуация, предположительно, по мнению "Роскосмоса", в него ударил микрометеороид. После ЧП спутник отключил питание всех систем до входа в зону видимости российских средств слежения. В зоне видимости со спутником была установлена связь и начаты работы по восстановлению его работоспособности.

Спутник "Метеор-М" номер 2-2 был запущен с космодрома Восточный в июле ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".