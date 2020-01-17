Россия примет участие в выставке "Зеленая неделя" в Берлине

БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Ежегодная международная выставка-ярмарка "Зеленая неделя 2020" открывается в Берлине, и Россия принимает в ней активное участие: посетители выставки смогут не только увидеть, но и попробовать на вкус и приобрести отечественные продукты.

Российская экспозиция организована Минсельхозом РФ совместно с Российским экспортным центром, и ее масштабы впечатляют: площадь превысит 5 тысяч квадратных метров, свою продукцию представят 18 российских регионов и порядка 250 компаний. Посетители выставки смогут познакомиться с отечественными кондитерскими изделиями, рыбой и морепродуктами, медом, вином и многими другими продуктами.

Минсельхоз РФ указывал, что концепция российской экспозиции предусматривает демонстрацию достижений отечественного сельского хозяйства. На "Зеленой неделе" будет организована и ресторанная зона, на которой запланировано проведение гастрономических мероприятий и дегустаций, а также зона "Russian Food Market", где посетители смогут приобрести продукцию российских производителей.