Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T05:59+0300
https://ria.ru/20200117/1563521594.html
Россия примет участие в выставке "Зеленая неделя" в Берлине
https://cdn25.img.ria.ru/images/15965/98/159659829_0:49:1000:612_1036x0_80_0_0_36a1750346631586789149e16aa7c810.jpg
РИА Новости

Россия примет участие в выставке "Зеленая неделя" в Берлине

05:59 17.01.2020
787
© РИА Новости / Татьяна ФирсоваСельскохозяйственная выставка
Сельскохозяйственная выставка
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
Сельскохозяйственная выставка. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Ежегодная международная выставка-ярмарка "Зеленая неделя 2020" открывается в Берлине, и Россия принимает в ней активное участие: посетители выставки смогут не только увидеть, но и попробовать на вкус и приобрести отечественные продукты.
Российская экспозиция организована Минсельхозом РФ совместно с Российским экспортным центром, и ее масштабы впечатляют: площадь превысит 5 тысяч квадратных метров, свою продукцию представят 18 российских регионов и порядка 250 компаний. Посетители выставки смогут познакомиться с отечественными кондитерскими изделиями, рыбой и морепродуктами, медом, вином и многими другими продуктами.
Минсельхоз РФ указывал, что концепция российской экспозиции предусматривает демонстрацию достижений отечественного сельского хозяйства. На "Зеленой неделе" будет организована и ресторанная зона, на которой запланировано проведение гастрономических мероприятий и дегустаций, а также зона "Russian Food Market", где посетители смогут приобрести продукцию российских производителей.
"Участие Российской Федерации в крупнейшей международной продовольственной выставке позволит продемонстрировать достижения отечественного агропромышленного комплекса и будет способствовать установлению взаимовыгодного сотрудничества между российскими производителями и покупателями сельскохозяйственных товаров со всего мира", - отмечало министерство.
Река Адидже в Вероне
10 октября 2019, 13:54
В Вероне пройдет выставка городов-побратимов России и Италии
400000
Обсудить 0
Российский экспортный центрМинистерство сельского хозяйства РФГерманияРоссияБерлин (город)В миреЭкономика
Рекомендуем
Международная сельскохозяйственная выставка Зеленая неделя в Берлине
Немецкий министр посетила российский стенд на "Зеленой неделе"
Мужчина у пункта обмена валюты
Туристы рассказали, на чем экономили в путешествиях
Канатная дорога в Сочи
Горнолыжный курорт в Сочи из-за недостатка снега пригласил шамана
Пассажиры смотрят информационное табло в аэропорту
Эксперты рассказали, когда туристы покупают авиабилеты чаще всего
Пляж Эс Тренк на острове Майорка, Испания
Власти Балеарских островов запретили прыжки с балкона в воду
Японский пейзаж
Эксперты: в 2019 году Японию посетили 120 тысяч россиян
Международный аэропорт аэропорт имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле, Турция
АТОР: в аэропорту Стамбула начали штрафовать за таблички
Пляж Ла Диг. Сейшелы
Эксперты рассказали, сколько россиян отдохнули на Сейшелах в 2019 году
Вид на Спасо-Преображенский собор в Хабаровске
Поток иностранных туристов в Хабаровске в 2019 году снизился на 25%
Украинские военнослужащие
Украинские власти назвали условия проведения выборов в Донбассе
Пропускной пункт в Донбассе
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения силовиков
Сбор урожая алычи в садах опытно-производственного хозяйства Центральное Краснодарского края
В Европе растет интерес к российским продуктам, заявили в РЭЦ
Шерегеш
Шерегеш вошел в десятку самых посещаемых мест в России
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер Украины написал заявление об отставке
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Пригожин раскритиковал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:22Стало известно, какие навыки будут у Джокера в игре Mortal Combat 11
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния