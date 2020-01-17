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Религия и мировоззрение
2020-01-17T05:45+0300
https://ria.ru/20200117/1563521465.html
Роспотребнадзор рассказал, кому могут быть опасны крещенские купания
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РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, кому могут быть опасны крещенские купания

05:45 17.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаКрещенские купания в Строгино
Крещенские купания в Строгино
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Крещенские купания в Строгино. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Крещенские купания могут быть опасны для здоровья детей, так как они меньше защищены от переохлаждения подкожно-жировой клетчаткой, также не рекомендуется погружаться в ледяную воду пожилым и имеющим сердечно-сосудистые заболевания, рассказали специалисты Роспотребнадзора.
Русская церковь 18-19 января отмечает Крещение Господне (Богоявление) — праздник, который посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель). В Крещенский сочельник - 18 января – в храмах совершают чин освящения воды. Существует также народная, а не церковная традиция купаний в прорубях-иорданях - вечером и в ночь перед праздником люди троекратно погружаются в воду.

"Многие, не боясь, берут с собой детей, для которых купание в ледяной воде очень опасно... Тонкий слой подкожно-жировой клетчатки (в силу возрастных физиологических особенностей) не способен защитить детский организм от переохлаждения, которое может спровоцировать такие заболевания, как цистит, гломерулонефрит, воспаление легких", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям. Также купание в ледяной воде категорически противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы. Нельзя окунаться в ледяную воду людям с болезнями дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, с воспалительными заболеваниями носоглотки и эндокринными заболеваниями.
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Как отмечает ведомство, купание в ледяной воде может стать причиной развития судорог и потери сознания. Также резкий спазм сосудов головного мозга нередко является пусковым механизмом развития инсульта, а спазм сосудов конечностей - причиной образования тромбов. Для женщин купание в ледяной воде может быть чревато развитием воспалительных заболеваний мочеполовой системы.
"Возможна внезапная остановка сердца от резкого перепада температур. Во время стресса организм вырабатывает гормоны (адреналин, норадреналин), способные оказать негативное влияние на сперматогенез (бесплодие). Также купание мужчины в ледяной воде опасно развитием простатита", - отмечают в ведомстве.
Согласно многолетней статистике, в первые сутки после крещенских купаний в больницах возрастает число пациентов, перенесших инфаркт и инсульт. Роспотребнадзор советует убедиться в отсутствии медицинских противопоказаний перед погружением в прорубь.
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