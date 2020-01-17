Роспотребнадзор рассказал, кому могут быть опасны крещенские купания

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Крещенские купания могут быть опасны для здоровья детей, так как они меньше защищены от переохлаждения подкожно-жировой клетчаткой, также не рекомендуется погружаться в ледяную воду пожилым и имеющим сердечно-сосудистые заболевания, рассказали специалисты Роспотребнадзора

Русская церковь 18-19 января отмечает Крещение Господне (Богоявление) — праздник, который посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель). В Крещенский сочельник - 18 января – в храмах совершают чин освящения воды. Существует также народная, а не церковная традиция купаний в прорубях-иорданях - вечером и в ночь перед праздником люди троекратно погружаются в воду.

"Многие, не боясь, берут с собой детей, для которых купание в ледяной воде очень опасно... Тонкий слой подкожно-жировой клетчатки (в силу возрастных физиологических особенностей) не способен защитить детский организм от переохлаждения, которое может спровоцировать такие заболевания, как цистит, гломерулонефрит, воспаление легких", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям. Также купание в ледяной воде категорически противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы. Нельзя окунаться в ледяную воду людям с болезнями дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, с воспалительными заболеваниями носоглотки и эндокринными заболеваниями.

Как отмечает ведомство, купание в ледяной воде может стать причиной развития судорог и потери сознания. Также резкий спазм сосудов головного мозга нередко является пусковым механизмом развития инсульта, а спазм сосудов конечностей - причиной образования тромбов. Для женщин купание в ледяной воде может быть чревато развитием воспалительных заболеваний мочеполовой системы.

"Возможна внезапная остановка сердца от резкого перепада температур. Во время стресса организм вырабатывает гормоны (адреналин, норадреналин), способные оказать негативное влияние на сперматогенез (бесплодие). Также купание мужчины в ледяной воде опасно развитием простатита", - отмечают в ведомстве.